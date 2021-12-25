الصحة الفلسطينية: تسجيل 5 إصابات جديدة بمتحور "أوميكرون"

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، تسجيل 5 إصابات جديدة بمتحور ”أوميكرون“ من فيروس ”كورونا“، ليرتفع بذلك عدد المصابين بالمتحور في الضفة الغربية إلى 23 حالة، فيما لم يسجل قطاع غزة أية حالة حتى اللحظة.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة، كمال الشخرة، إن ”الإصابات المسجلة هي لأشخاص خالطوا مصابين عائدين من خارج البلاد، ولم يكونوا ملتزمين بإجراءات الحجر الصحي“، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية ”وفا“.

وأوضح الشخرة، أن ”المصابين بالمتحور الجديد من محافظات: رام الله، بيت لحم، وأريحا“، لافتا إلى أن جميع المصابين يخضعون للحجر المنزلي، وأن الطواقم الطبية تتابع حالتهم الصحية.

وأضاف: ”مختبرات وزارة الصحة الفلسطينية تبذل جهودا حثيثة لكشف أي حالات جديدة، سواء على المعابر أو من القادمين أو لبعض الحالات التي تأتينا من إسرائيل“. مشيرا إلى أن ”ارتفاع عدد الإصابات هو بسبب هذه الطفرة المنتشرة بشكل سريع جدا، وتصيب الكثير من الأشخاص في حال كانت هناك مخالطة ولو بدرجة بسيطة جدا“. وفق قوله.

ولفت الشخرة إلى أن ”الأعراض على المصابين بالمتحور الجديد حتى اللحظة خفيفة“، مستدركا: ”لكن قد يستدعي دخول المصاب المستشفى، بيد أنه لا يوجد لدينا لغاية الآن حالات في المستشفيات الفلسطينية بهذا المتحور“.

وتابع: ”الإصابات لغاية الآن ليست بالكبيرة، مقارنة مع دول الجوار والعالم؛ ولكن إذا لم يكن هناك التزام من المواطنين بالإجراءات الصحية والوقائية والحجر الصحي، سيكون هناك توصيات واجتماعات للجنة الوبائية ولجنة الوزارة؛ لرفع توصيات تكون أشد، في خضم الانتشار الكبير والواسع على مستوى العالم“.

وشدد المسؤول الفلسطيني على ”ضرورة أخذ المواطنين الطعومات اللازمة، كما يتوجب الالتزام بالإجراءات الصحية والحجر المنزلي لمن تظهر عليهم أعراض الإصابة“.

وسجلت فلسطين، السبت، وفاة 4 مواطنين وإصابة 177 آخرين بفيروس كورونا، إضافة إلى 321 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفق ما أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة.

وقالت الكيلة، في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، ”إن الوفيات الجديدة سجلت في محافظات غزة وسلفيت وطولكرم“، لافتة إلى ”أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 98.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.9%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات“.

وأشارت وزيرة الصحة، إلى وجود 52 مصابا في غرف العناية المكثفة، في حين يعالج في مراكز وأقسام ”كورونا“ في مستشفيات الضفة 103 مصابين، بينهم 11 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.