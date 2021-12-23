احتفاء واسع بجراح سعودي نجح باستئصال ورم سرطاني من قلب جنين في رحم أمه

حظي جراح سعودي بإشادات واسعة من مواطنيه، ومطالب بدعوته للعمل في المملكة بدلاً من الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما نجح باستئصال ورم سرطاني من قلب جنين في رحم أمه.

وبدأت القصة عندما أعلن الدكتور هاني نجم، رئيس قسم جراحه قلب الأطفال والبالغين بمركز ”كليفلاند كلينك“، في ولاية أوهايو الأمريكية، عن نجاح العملية المعقدة التي أجراها للجنين في شهره الخامس.

وقال نجم في تغريدة على ”تويتر“: ”سعيد باستئصال ورم سرطاني من قلب جنين في رحم أمه، عمره خمسة شهور، وإرجاع الجنين للرحم ليكمل الحمل حتى الولادة، مع فريق جراحة الأجنة في كليفلاند كلنك“.

سعيد بامكاني أستئصال جراحي ورم سرطاني من قلب جنين في رحم امه حين عمره خمسه شهور و ارجاع الجنين للرحم ليكمل الحمل حتى الولاده مع فريق جراحه الاجنه في كليفلاند كلنك. @CleClinicKids @ClevelandClinic @First1Saudi @SaudiNews50 @mohenews https://t.co/SPjR7SNXpQ — DR. Hani Najm (@Dr_HaniNajm) December 22, 2021

كما نشر المركز الطبي الأمريكي مقطع فيديو تم تصميمه ليشرح ما جرى في العملية، حيث تم فتح بطن الأم ومن ثم الرحم ومن ثم صدر الجنين واستئصال الورم منه، قبل إعادة كل شيء لما كان عليه.

ومع مرور الوقت، اكتمل حمل الأم وولدت ابنها بصحة جيدة، وهو ما أكدته برفقة زوجها في مقطع فيديو ظهر فيه الدكتور هاني وأطباء آخرون في الفريق الطبي ليشرحوا تفاصيل أكثر عن تلك العملية النادرة.

When Rylan was a 25-week old fetus, doctors discovered a massive tumor on his heart. Without surgery in the womb to remove it, he would not survive. Watch how a team of specialists performed the rare and lifesaving procedure. Read more: https://t.co/5l4OlpD2TA pic.twitter.com/rblLa3CIPv — ClevelandClinicNews (@CleClinicNews) December 22, 2021

وأبدى أطباء سعوديون كثر إعجابهم بمهارة زميلهم ومواطنهم الجراح، فيما طلب مدونون سعوديون كثر شاهدوا مقطع الفيديو بأن يعود الجراح الماهر للعمل في مستشفيات المملكة.

وشبه السفير السعودي في القاهرة، أسامة نقلي، مهارة مواطنه نجم بالجراح المصري المعروف مجدي يعقوب، وقال في تغريدة عبر ”تويتر“: ”عندما يفخر العرب بالجراح المصري العالمي الدكتور مجدي يعقوب، والجراح السعودي العالمي الدكتور هاني نجم“.

عندما يفخر العرب بالجراح المصري العالمي د. مجدي يعقوب، والجراح السعودي العالمي د. هاني نجم. https://t.co/ruz0XmOao1 — أسامة بن أحمد نقلي (@OsamaNugali) December 23, 2021

كما هنأ مسؤولون حكوميون وأكاديميون من مختلف التخصصات ومشاهير في عالم الفن والرياضة ومواقع التواصل الاجتماعي الطبيب نجم على نجاح تلك العملية الجراحية.

وأثمر برنامج حكومي سعودي لإرسال الطلاب للدراسة في الجامعات العالمية المرموقة على حساب الحكومة عن تخرج عشرات آلاف الطلاب خلال السنوات الماضية وبمختلف التخصصات العلمية، ما وفر للبلاد موارد بشرية كبيرة.

ونجح كثير من السعوديين، ومن الجنسين، من خلال ذلك البرنامج، في تحقيق نجاحات مختلفة في دراستهم، سواء من خلال التفوق الدراسي أو براءات الاختراع التي قدموها، أو البحوث العلمية التي أشرفوا عليها.

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