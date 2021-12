احتفاء واسع بجراح سعودي نجح باستئصال ورم سرطاني من قلب جنين في رحم أمه

حظي جراح سعودي بإشادات واسعة من مواطنيه، ومطالب بدعوته للعمل في المملكة بدلاً من الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما نجح باستئصال ورم سرطاني من قلب جنين في رحم أمه.

وبدأت القصة عندما أعلن الدكتور هاني نجم، رئيس قسم جراحه قلب الأطفال والبالغين بمركز ”كليفلاند كلينك“، في ولاية أوهايو الأمريكية، عن نجاح العملية المعقدة التي أجراها للجنين في شهره الخامس.

وقال نجم في تغريدة على ”تويتر“: ”سعيد باستئصال ورم سرطاني من قلب جنين في رحم أمه، عمره خمسة شهور، وإرجاع الجنين للرحم ليكمل الحمل حتى الولادة، مع فريق جراحة الأجنة في كليفلاند كلنك“.

كما نشر المركز الطبي الأمريكي مقطع فيديو تم تصميمه ليشرح ما جرى في العملية، حيث تم فتح بطن الأم ومن ثم الرحم ومن ثم صدر الجنين واستئصال الورم منه، قبل إعادة كل شيء لما كان عليه.

ومع مرور الوقت، اكتمل حمل الأم وولدت ابنها بصحة جيدة، وهو ما أكدته برفقة زوجها في مقطع فيديو ظهر فيه الدكتور هاني وأطباء آخرون في الفريق الطبي ليشرحوا تفاصيل أكثر عن تلك العملية النادرة.

When Rylan was a 25-week old fetus, doctors discovered a massive tumor on his heart.

Without surgery in the womb to remove it, he would not survive.

Watch how a team of specialists performed the rare and lifesaving procedure. Read more: https://t.co/5l4OlpD2TA pic.twitter.com/rblLa3CIPv

