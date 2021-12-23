منوعات

احتفاء واسع بجراح سعودي نجح باستئصال ورم سرطاني من قلب جنين في رحم أمه
تاريخ النشر: 23 ديسمبر 2021 19:21 GMT
تاريخ التحديث: 23 ديسمبر 2021 19:30 GMT

احتفاء واسع بجراح سعودي نجح باستئصال ورم سرطاني من قلب جنين في رحم أمه

حظي جراح سعودي بإشادات واسعة من مواطنيه، ومطالب بدعوته للعمل في المملكة بدلاً من الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما نجح باستئصال ورم سرطاني من قلب جنين في رحم

+A -A
المصدر: الرياض – إرم نيوز

حظي جراح سعودي بإشادات واسعة من مواطنيه، ومطالب بدعوته للعمل في المملكة بدلاً من الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما نجح باستئصال ورم سرطاني من قلب جنين في رحم أمه.

وبدأت القصة عندما أعلن الدكتور هاني نجم، رئيس قسم جراحه قلب الأطفال والبالغين بمركز ”كليفلاند كلينك“، في ولاية أوهايو الأمريكية، عن نجاح العملية المعقدة التي أجراها للجنين في شهره الخامس.

وقال نجم في تغريدة على ”تويتر“: ”سعيد باستئصال ورم سرطاني من قلب جنين في رحم أمه، عمره خمسة شهور، وإرجاع الجنين للرحم ليكمل الحمل حتى الولادة، مع فريق جراحة الأجنة في كليفلاند كلنك“.

 

كما نشر المركز الطبي الأمريكي مقطع فيديو تم تصميمه ليشرح ما جرى في العملية، حيث تم فتح بطن الأم ومن ثم الرحم ومن ثم صدر الجنين واستئصال الورم منه، قبل إعادة كل شيء لما كان عليه.

ومع مرور الوقت، اكتمل حمل الأم وولدت ابنها بصحة جيدة، وهو ما أكدته برفقة زوجها في مقطع فيديو ظهر فيه الدكتور هاني وأطباء آخرون في الفريق الطبي ليشرحوا تفاصيل أكثر عن تلك العملية النادرة.

 

 

وأبدى أطباء سعوديون كثر إعجابهم بمهارة زميلهم ومواطنهم الجراح، فيما طلب مدونون سعوديون كثر شاهدوا مقطع الفيديو بأن يعود الجراح الماهر للعمل في مستشفيات المملكة.

وشبه السفير السعودي في القاهرة، أسامة نقلي، مهارة مواطنه نجم بالجراح المصري المعروف مجدي يعقوب، وقال في تغريدة عبر ”تويتر“: ”عندما يفخر العرب بالجراح المصري العالمي الدكتور مجدي يعقوب، والجراح السعودي العالمي الدكتور هاني نجم“.

 

كما هنأ مسؤولون حكوميون وأكاديميون من مختلف التخصصات ومشاهير في عالم الفن والرياضة ومواقع التواصل الاجتماعي الطبيب نجم على نجاح تلك العملية الجراحية.

وأثمر برنامج حكومي سعودي لإرسال الطلاب للدراسة في الجامعات العالمية المرموقة على حساب الحكومة عن تخرج عشرات آلاف الطلاب خلال السنوات الماضية وبمختلف التخصصات العلمية، ما وفر للبلاد موارد بشرية كبيرة.

ونجح كثير من السعوديين، ومن الجنسين، من خلال ذلك البرنامج، في تحقيق نجاحات مختلفة في دراستهم، سواء من خلال التفوق الدراسي أو براءات الاختراع التي قدموها، أو البحوث العلمية التي أشرفوا عليها.
.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play