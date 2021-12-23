الكويت تشترط الجرعة الثالثة من لقاح كورونا للسفر اعتبارا من 2 يناير المقبل

اشترطت دولة الكويت تلقي الجرعة التعزيزية (الثالثة) من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، للسماح بسفر المواطنين، الذين مضى على تلقيهم الجرعة الكاملة تسعة أشهر، اعتبارا من 2 يناير المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، اليوم الخميس، بيانا صادرا عن الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، قالت فيه إن تلقي الجرعة التعزيزية (الثالثة) من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، والمعتمد محليا، بات شرطا للسماح بسفر المواطنين ممن مضى على تلقيهم الجرعة الكاملة تسعة أشهر، وذلك اعتبارا من 2 يناير المقبل.

وأضافت إدارة الطيران المدني في البيان الموجه إلى جميع شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي، أنه بناء على قرار مجلس الوزراء وبعد تقييم الوضع الوبائي العالمي لفيروس كورونا، فلن يسمح بالسفر إلى خارج دولة الكويت للمواطنين الذين مضى تسعة أشهر على تلقيهم الجرعة المكتملة والمعتمدة لدى البلاد من اللقاح المضاد للفيروس، واعتبارهم ”غير مكتملي التحصين“ ما لم يتلقوا الجرعة التعزيزية، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2 يناير المقبل.

وأوضحت أنه فيما يتعلق بالقدوم إلى البلاد، فلن يتم قبول أي راكب قادم إلى دولة الكويت إلا بعد تقديم شهادة فحص ”بي.سي.آر“ تثبت خلوه من فيروس كورونا، شريطة أن تكون سارية المفعول 48 ساعة من تاريخ الفحص إلى وقت القبول على الرحلة.

وأشارت إدارة الطيران في بيانها إلى تطبيق الحجر المنزلي لمدة 10 أيام بعد الوصول إلى دولة الكويت، مع إمكانية إنهاء الحجر قبل ذلك في حال إجراء فحص ”بي.سي.آر“ بعد 72 ساعة على الأقل من الوصول يثبت خلوه من الفيروس، على أن يتم إثبات التحصين عند القدوم إلى البلاد من خلال تطبيقي مناعة أو هويتي.

وأظهرت بيانات وزارات الصحة، اليوم الخميس، أن إصابات فيروس كورونا بدأت تزيد مجددا في أنحاء دول الخليج العربية الست، بعد أشهر ظلت فيها على مستوى منخفض أو متناقص، وذلك مع انتشار المتحور أوميكرون من الفيروس في أنحاء العالم، وفق وكالة رويترز.

ولفتت الوكالة إلى أن الكويت سجلت، يوم أمس الأربعاء، 143 إصابة جديدة بالفيروس، وهذا أعلى عدد يومي بها منذ أواخر آب/أغسطس الماضي.