"بلومبيرغ": السفر بالطائرات يضاعف خطر الإصابة بـ"أوميكرون"

قالت شبكة ”بلومبيرغ“ الإخبارية الأمريكية، إن خطر الإصابة بمتحور فيروس ”كورونا“، الجديد ”أوميكرون“، يتضاعف أثناء السفر بالطائرات، وفقا للتحذيرات الصادرة عن خبير طبي في اتحاد النقل الجوي الدولي.

وأضافت الشبكة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني ”المسافرون عبر الطائرات تتضاعف فرص إصابتهم بعدوى فيروس كورونا المستجد مرتين أو 3 مرات خلال الرحلات الجوية، منذ ظهور متحور أوميكرون“، بحسب مستشار طبي بارز“.

وتابعت ”أصبح متحور أوميكرون أكثر انتشارا وقابلية للعدوى، وتحول إلى السلالة الفيروسية المهيمنة في غضون أسابيع، حيث يمثل الآن أكثر من 70% من الإصابات الجديدة في الولايات المتحدة وحدها“.

وذكرت الشبكة ”رغم أن الطائرات الحديثة تستخدم مرشحات هواء تشبه ما يتم استخدامه في المستشفيات، ما يجعل الإصابات بفيروس كوفيد 19، أقل مما يحدث في الأماكن المزدحمة على الأرض، مثل المراكز التجارية، فإن المتحور الجديد ينتشر سريعا، في ظل وجود الكثير من المسافرين جوا، والذين يريدون الاحتفال بالعام الجديد، أو الالتحاق بعائلاتهم“.

ونقلت عن المستشار الطبي لاتحاد النقل الجوي الدولي ”IATA“، ديفيد بويل قوله، إن ”درجة رجال الأعمال يمكن أن تكون أقل عرضة لانتشار أوميكرون، وأكثر أمانا من الدرجة الاقتصادية المكتظة بالركاب“.

وأضاف ”يجب على الركاب تجنب الاتصال وجها لوجه، والابتعاد قدر الإمكان عن الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر، وعلى الأشخاص الذين يجلسون بالقرب من بعضهم، محاولة عدم نزع الأقنعة الطبية في الوقت ذاته، خاصة خلال تناول الطعام، ويمكن أن يحدث ذلك بالتبادل، لتقليل فرصة انتشار العدوى“.

وطالب الخبير الطبي، بضرورة ”تعقيم اليدين باستمرار، ومحاولة المحافظة على مسافات آمنة بين الركاب، وعدم نزع القناع الطبي خلال الرحلة، وتناول الطعام والمشروبات للضرورة فقط“.

وفيما يتعلق بسفر الأطفال، وخطورة تعرضهم للإصابة بالفيروس، قال، ديفيد بويل، إن ”خطر الإصابة بالفيروس منخفض جدا بالنسبة للأطفال، ولكنه يمثل أحد الأسئلة التي لم يتم الإجابة عنها فيما يتعلق بخطر سلالة أوميكرون عليهم“.

وأضاف ”من المحتمل أن ينتشر المتحور الجديد بينهم أثناء السفر، ولذلك فإن هذه مخاطرة، من الصعب إجبارهم على ارتداء القناع الطبي، لأنه كلما كانت أعمارهم صغيرة كان هذا أكثر صعوبة“.