السلطات الصحية الأمريكية تجيز استخدام حبوب فايزر المضادة لكورونا‎‎

أجازت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، اليوم الأربعاء، الاستخدام الطارىء للأقراص المضادة لكوفيد-19 من مختبرات شركة فايزر.

ويمثل ذلك الاعتماد خطوة مهمة على صعيد مكافحة وباء كورونا، يمكن أن تسمح لملايين المرضى بالحصول على العلاج.

وقالت باتريسيا كافازوني المسؤولة في الإدارة المذكورة (إف دي إيه): ”توفر هذه الموافقة أداة جديدة لمحاربة كوفيد-19 في مرحلة حرجة من الوباء مع ظهور متحوّرات جديدة“.

وتقول إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إن هذه الحبوب يمكن إعطاؤها للمرضى المعرضين لخطر عالٍ، والذين يبلغون 12 عاما وما فوق.

وكان مدير منظمة الصحة العالمية قد حذر، في وقت سابق الأربعاء، من وهم شائع مفاده أن إعطاء الجرعات المعززة المضادة لكوفيد-19 سيكون كافيا لتجاوز الوباء.

وقال تيدروس أدانوم غبرييسوس، في مؤتمر صحفي في جنيف، قبل بضعة أيام من حلول عيد الميلاد: ”لا يمكن لأي بلد، أي بلد، أن يتجاوز الوباء بفضل جرعات معززة، والجرعات المعززة ليست ضوءا أخضر للاحتفال (بالانتصار على الوباء) كما سبق أن توقعنا“.

وأضاف مدير منظمة الصحة أن ”برامج تعزيز من دون تمييز قد تؤدي إلى إطالة أمد الوباء بدل وضع حد له، وذلك عبر تحويل اللقاحات المتوافرة إلى بلدان ذات نسبة تلقيح عالية، ما يمنح الفيروس إمكان التفشي والتحول بشكل أكبر“.

وتابع: ”من المهم أن نتذكر أن الغالبية الكبرى من حالات الاستشفاء والوفيات تعود إلى أناس لم يتلقوا اللقاح، وليس إلى أناس لم يتلقوا الجرعة المعززة، ويجب أن نكون واضحين جدا لجهة أن اللقاحات تبقى فاعلة ضد المتحورة دلتا وكذلك أوميكرون“.

من جهتها، أفادت لجنة الخبراء في منظمة الصحة المعنية بسياسة التلقيح بأن ما لا يقل عن 126 دولة أعطت تعليماتها بوجوب إعطاء جرعة معززة أو لقاح إضافي (للأطفال مثلا)، وقد باشرت 120 من هذه الدول حملات في هذا الصدد.

وأضافت اللجنة، في تقرير أصدرته بعد ظهر الأربعاء، أن غالبية هذه الدول إما غنية وإما متوسطة الدخل، في حين أن ”أي بلد فقير لم يعتمد حتى الآن برنامج الجرعات المعززة“.

وباشرت فرنسا، الأربعاء، حملة التلقيح ضد كوفيد-19 للأطفال بين سن الخامسة والحادية عشرة، بعد إجراء مماثل في دول أوروبية أخرى، في حين فرضت الصين الحجر على سكان مدينة شيآن البالغ عددهم 13 مليونا بسبب بؤرة إصابات.