طرق خاصة لزيادة حرق السعرات الحرارية أثناء المشي

يعتبر المشي طريقة مهمة لبدء ممارسة الرياضة وحرق الدهون للمبتدئين في اللياقة البدنية، إلا أنه توجد طرق خاصة يمكن استخدامها لحرق المزيد من السعرات الحرارية أثناء المشي.

ويعتبر المشي المتسق وسيلة جيدة لإنقاص الوزن وحرق العديد من السعرات الحرارية بشكل يومي.

والمشي خيار مثالي من حيث النشاط البدني، فلا يتطلب مهارة متخصصة، فضلا عن أنه آمن تماما لجميع الأعمار وعلاج لمن يعانون من مشاكل صحية.

ويوصي خبراء الصحة بالمشي لمدة 45-60 دقيقة على الأقل على أساس شبه يومي، في نزهة منتظمة، ما يطلق العنان لفقدان الوزن.

ويكشف تقرير نشره موقع “ إيت ذيس نات ذات“ عن عدد من الحيل الإضافية التي يمكن استخدامها لحرق المزيد من السعرات الحرارية أثناء المشي.

ومن هذه الحيل التوقيت، حيث تشير البحوث إلى أن الجسم يميل لحرق المزيد من السعرات الحرارية في منتصف النهار.

كما تؤكد الدراسات أن الوتيرة السريعة في المشي تساعد في حرق المزيد من السعرات الحرارية، لذلك، يقترح التقرير زيادة السرعة أثناء المشي.

ولتحديد السرعة الملائمة، عليك أن تعي أنه يجب أن تكون قادرا على التحدث دون الغناء أثناء المشي السريع.

أما إذا كنت بالكاد تستطيع التحدث أثناء الحركة، فقد عبرت إلى الركض.

ويقترح التقرير طريقة أخرى لحرق دهون إضافية أثناء المشي، من خلال المشي بحقيبة ظهر، أو من خلال المشي بأوزان على الساقين، وبالإمكان المشي بهذه الطريقة لفترة، ثم التوقف وتكرار ذلك.

ويعتبر المشي في منحنى بدلاً من الطريق المستقيم طريقة رائعة لمضاعفة الجهد وبالتالي حرق مضاعف للدهون.

كما وجدت الأبحاث ذات الصلة أن الشخص الذي يبلغ وزنه 150 رطلاً يمكنه حرق 80 سعرة حرارية أثناء المشي لمسافة ميل واحد على أرض مستوية.

ومع ذلك، إذا اختار الفرد المشي صعودًا لمسافة ميل بدلاً من ذلك، فستزيد السعرات الحرارية المحروقة بنسبة 60 بالمئة.

كما أشار التقرير إلى فكرة مذهلة لكسر الروتين أثناء المشي ورفع الحرق بشكل ميكانيكي، كإمكانية إضافة بعض تمارين المقاومة المركبة إلى روتين المشي لتسريع حرق الدهون، فكل خمس دقائق، يمكنك أخذ قسط من الراحة من المشي وقم ببعض تمارين القرفصاء أو الضغط.

ولا تقتصر تمارين المقاومة على حرق السعرات الحرارية والدهون فحسب، بل إن الأشخاص الذين يتمتعون بمزيد من العضلات يميلون إلى حرق المزيد من السعرات الحرارية، حتى وهم لا يفعلون شيئا.