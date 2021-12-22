تقرير: الجيش الأمريكي يعلن في غضون أسابيع لقاحا فعالا ضد متحورات "كورونا"

اكتشف علماء الجيش الأمريكي لقاحا فعالا ضد جميع متحورات فيروس كورونا، وسيتم الإعلان عنه في غضون أسابيع قليلة، وفق ما كشفت عنه مجلة دفاعية أمريكية متخصصة.

ولفتت مجلة ”ديفنس ون“ إلى أن اللقاح ”السوبر“ تم إنتاجه في ”معهد والتر ريد للأبحاث“ التابع للجيش الأمريكي، وسيتم في غضون أسابيع قليلة الإعلان عن اللقاح الذي قالت إنه فعال ضد جميع متغيرات مرض كورونا بما فيها متحور ”أوميكرون“.

وقالت في تقرير أمس الثلاثاء ”هذا الإنجاز هو نتيجة عامين من العمل على الفيروس، إذ تلقّى مختبر الجيش أول تسلسل للحمض النووي لفيروس كوفيد-19 في أوائل عام 2020.. وفي وقت مبكر جدا، قرر فرع الأمراض المعدية في والتر ريد التركيز على صنع لقاح من شأنه أن يعمل، ليس فقط ضد السلالة الموجودة، ولكن ضد جميع المتغيرات المحتملة“.

وأشار التقرير إلى أن العلماء في المعهد أكملوا تجارب على الحيوانات في وقت سابق من العام الجاري مع نتائج إيجابية.

وقال الدكتور كايفون مودجاراد، مدير فرع الأمراض المعدية في ”والتر ريد“، إن المرحلة الأولى من التجارب البشرية، والتي اختبرت اللقاح ضد ”أوميكرون“ والمتغيرات الأخرى، اختتمت الشهر الجاري بنتائج إيجابية تخضع للمراجعة النهائية.

وأوضح أنه على عكس اللقاحات الحالية، يستخدم المعهد بروتينا على شكل كرة القدم مع 24 ”وجها“ للقاح؛ ما يسمح للعلماء بإرفاق طفرات سلالات فيروس كورونا المتعددة على وجوه مختلفة من البروتين.

وقال مودجاراد ”إنه لأَمر مثير للغاية أن نصل إلى هذه النقطة لفريقنا بأكمله وللجيش أيضا“، مضيفا أن التجارب البشرية للقاح استغرقت وقتا أطول من المتوقع، لأن المختبر بحاجة إلى اختبار اللقاح على الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم أو أصيبوا سابقا بالفيروس.

ولفت إلى أن زيادة معدلات التطعيم والانتشار السريع لمتغيرات ”دلتا“ و ”أوميكرون“ جعلت المهمة صعبة، معتبرا أنه مع ظهور ”أوميكرون“ لا توجد طريقة فعلا للهروب من هذا الفيروس، وأنه يعتقد قريبا جدا إما ”أن يتم تطعيم العالم بأسره وإما الإصابة بالعدوى“.

وأوضح أن الخطورة الأولى تتمثل في معرفة كيفية تفاعل اللقاح الجديد مع الأشخاص الذين تم تطعيمهم سابقا، أو كانوا مرضى سابقا.

وتابع مودجاراد ”نحتاج إلى تقييمه في بيئة العالم الحقيقي، ومحاولة فهم كيفية أداء اللقاح في أعداد أكبر بكثير من الأفراد الذين تم تطعيمهم بالفعل بلقاح آخر في البداية أو كانوا مرضى بالفعل“، مضيفا أن العنصر الجديد (اللقاح) لا يزال بحاجة إلى الخضوع لتجارب المرحلتين الـ 2 و الـ3.

وكشف أن جميع موظفي ”والتر ريد“ تقريبا، والبالغ عددهم 2500 كان لهم دور ما في تطوير اللقاح لما يقرب من عامين.

وأضاف ”قررنا إلقاء نظرة شاملة بدلا من التركيز فقط على الظهور الأصلي لمرض سارس من أجل أن نفهم كيفية تحوّر الفيروسات.. عرفنا أنه ستظهر متغيرات وفيروسات مستقبلية، ولذلك فإن نهجنا سيجهز الناس ليكونوا مستعدين لذلك.“