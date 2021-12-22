إسرائيل تقرر إعطاء "جرعة رابعة" مضادة لـ "كورونا"

قررت إسرائيل إطلاق حملة لإعطاء ”جرعة رابعة“ مضادة لفيروس ”كورونا“، لتصبح الدولة الأولى في العالم التي تتخذ هذه الخطورة وسط انتشار سريع لمتحور ”أوميكرون“.

وذكرت صحف إسرائيلية، اليوم الاربعاء، أنه ”تمت الموافقة على الخطة، وستشمل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، إلى جانب بعض المجموعات المعرضة للفيروس أكثر من غيرها، كالعاملين في المجال الطبي“.

وقالت صحيفة ”تايمز أوف اسرائيل“ إن ”رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، رحب بالخطة وأمر المسؤولين بإعداد حملة لتوزيع اللقاحات، ما يعني أن إسرائيل أصبحت أول دولة في العالم تطرح جرعة رابعة مضاده للفيروس، لمجموعات معينة“.

وأضافت الصحيفة أن ”لجنة الخبراء، وهي هيئة حكومية تسمى ”طاقم علاج الأوبئة“ أوصت، الثلاثاء، بأن يحصل العاملون في القطاع الطبي والبالغون والذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا وغيرهم من الفئات المعرضة للخطر، على الجرعة الرابعة، بعد انتظار 4 أشهر على الأقل منذ تلقيهم الجرعة الثالثة من لقاح كورونا“.

وبحسب الصحيفة يحتاج القرار لموافقة نهائية من المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية، نحمان آش، قبل أن يدخل حيز التنفيذ، فيما نقلت عن بينيت قوله: ”هذه أخبار رائعة ستساعدنا في اجتياز موجة المتحور أوميكرون، التي تجتاح العالم“.

وأضاف بينيت: ”كان مواطنو إسرائيل هم الأوائل في العالم الذين تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كوفيد-19، ونحن مستمرون في الريادة بالجرعة الرابعة أيضًا“.

وكانت إسرائيل من أولى الدول التي تقر حقنة معززة ثالثة، وتطرحها للفئات المعرضة للخطر قبل توسيع البرنامج ليشمل عموم السكان بعد أسابيع، بحسب ”تايمز أوف إسرائيل“، التي قالت إن ”أكثر من 4 ملايين إسرائيلي تلقوا الجرعة الثالثة من أصل 9.3 مليون شخص“.

ولفتت الصحيفة إلى أن ”أبحاثا طبية بشأن الجرعة الرابعة تجري حاليا في مركز شيبا الطبي، الذي أكد أنه يجري دراسة حول جدوى الجرعة الرابعة في تجربة بين حوالي 200 متطوع، لفحص تأثير مستويات الأجسام المضادة“.

وقالت البروفيسور جاليا راها، التي تترأس وحدة الأمراض المعدية في ”شيبا“، وهي عضو في لجنة الخبراء، إن قرار التوصية بالجرعة الإضافية لم يكن ”بسيطًا نظرًا لندرة البيانات التي تظهر أن الحماية التي توفرها الجرعة الثالثة كانت تتضاءل“.

وأضافت: ”لكن في نفس الوقت هناك أرقام مخيفة بشكل رهيب حول ما يحدث في العالم“، في إشارة إلى سلالة ”أوميكرون“ السريعة الانتشار.