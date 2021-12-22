إسبانيا تسجل عدد إصابات قياسيا.. وأوميكرون توسع انتشارها

سجّلت إسبانيا الثلاثاء عدد إصابات قياسيًا بكوفيد-19 على الصعيد الوطني، بلغ 49823 خلال 24 ساعة، في وقتٍ تُمثّل المتحوّرة أوميكرون ما يقرب من نصف حالات الإصابة الجديدة، وفقا لوزارة الصحة.

وكان الرقم القياسي السابق يبلغ نحو 40 ألف إصابة خلال 24 ساعة، وسُجّل في منتصف كانون الثاني/يناير الماضي في إسبانيا التي تُعتبر واحدة من أكثر البلدان تضررا من جرّاء الموجة الأولى من جائحة كورونا.

وتُمثّل أوميكرون 47,2% من الحالات الجديدة التي تمّ تشخيصها بين 6 و12 كانون الأوّل/ديسمبر، وباتت هذه المتحوّرة في طور ”تجاوز“ المتحوّرة دلتا، وفقًا لأحدث البيانات الأولية الصادرة عن وزارة الصحّة.

وقبل أيّام من عيد الميلاد، بلغ إجمالي الإصابات 5.585.054، بينها 88.887 وفاة منذ بدء تفشّي الفيروس في هذا البلد البالغ عدد سكّانه نحو 47 مليون نسمة.

وتعقد الحكومة الأربعاء اجتماعا استثنائيا مع مسؤولي المناطق، للنظر في إجراءات إضافيّة لمواجهة الموجة الجديدة من الإصابات بأوميكرون.

وأعلنت كاتالونيا (شمال شرق)، وهي واحدة من أكثر المناطق اكتظاظا بالسكّان في البلاد، الثلاثاء أنّها ستطلب الإذن من المحاكم لتطبيق قيود جديدة، بما في ذلك فرض حظر تجوّل ليلي.

وقد امتدّ قرار إبراز تصريح صحّي لدخول بعض الأماكن العامّة، ليشمل مناطق عدّة في الأسابيع الأخيرة، من أجل احتواء الزيادة في الإصابات.

وبالتزامن مع ذلك، قالت مديرة وكالة الأدوية الأوروبية، الثلاثاء، إنه ”لا توجد إجابة حتى الآن“ حول ما إذا كان المتحور الجديد ”أوميكرون“ المنتشر في الولايات المتحدة وأوروبا يتطلب لقاحا خاصا.

وأعلنت إيمير كوك للصحفيين، ”أؤكد أنه لا توجد إجابة حتى الآن على ما إذا كنا سنحتاج إلى لقاح خاص، بتركيبة مختلفة، لمكافحة هذا المتحور أو غيره“.

وأوضحت ”نحتاج إلى مزيد من البيانات حول تأثير المتحور على فعالية اللقاحات المعتمدة، وجمع المزيد من الأدلة“ حول كيفية استجابة اللقاحات الحالية لمنع الأشكال الحادة أو الخفيفة من المرض، علاوة على الاستشفاء والوفيات.

لا أن كوك شددت على أنه مع وجود خمسة لقاحات وستة عقاقير ضد ”كوفيد-19“ قائلة ”نحن في وضع أقوى بكثير من العام الماضي“.

وأضافت كوك ”لدينا الكثير من الأدوات الإضافية بتصرفنا“، إذ وافق الاتحاد الأوروبي الإثنين، على استخدام لقاح خامس ضد كوفيد، وهو لقاح ”نوفافاكس“ الأمريكي، بعد تلقيه موافقة الوكالة الأوروبية للأدوية.

وينتشر المتحور الجديد لفيروس كورونا بسرعة هائلة في الولايات المتحدة، حيث يهيمن الآن، وكذلك في أوروبا، لا سيما في المملكة المتحدة.