العفو الدولية: إلزامية الجواز الصحي في تونس "انتهاك" للحقوق

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، السلطات التونسية لعدم تطبيق مرسوم رئاسي يقضي بإلزامية الجواز ضد فيروس كورونا الصحي في القطاعين العام والخاص، معتبرة أن ذلك يعد ”انتهاكًا للحقوق“.

وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، الذي تولى السلطات في البلاد، في الـ25 من شهر تموز/يوليو الماضي، مرسومًا رئاسيًا، في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يتضمن عقوبات لكل من يرفض الحصول على الجواز الصحي.

وتشرع تونس في تطبيق المرسوم الرئاسي، بداية من يوم غدٍ الأربعاء، ويتعين على كل مواطن إظهار الجواز داخل المؤسسات الحكومية، والإدارية، والمعاهد، والكليات، وغيرها.

ودعت المنظمة في بيان، ”السلطات لتنقيح البنود التي تنتهك قوانين الشغل، وحرية التنقل التي يضمنها القانون الدولي“.

وقالت نائبة مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمنظمة، آمنة القلالي، إنه ”يجب على السلطات التونسية أن تقر فقط قيودًا أساسية ومتساوية لحماية الصحة العمومية“.

ويتم تطبيق بنود المرسوم الرئاسي طيلة 6 أشهر، وهو ”ما يهدد دون جدوى سبل عيش التونسيين بفرض عقوبات شديدة الصرامة في حالة عدم الامتثال، والبلاد تواجه أزمة اقتصادية“، وفقًا للقلالي.

وسيطالب كل تونسي أو أي مقيم على الأراضي التونسية، يبلغ من العمر 18 عامًا فما فوق بإبراز الجواز الصحي، بحسب المرسوم الرئاسي.

وورد في نص المرسوم أنه ”يترتّب على عدم الاستظهار بجواز التلقيح تعليق مباشرة العمل بالنسبة إلى أعوان الدولة، والجماعات المحلية، والهيئات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وتعليق عقد الشغل بالنسبة إلى أُجراء القطاع الخاص، وذلك إلى حين الإدلاء بالجواز“.

ولا يمكن السفر دون هذا الجواز، وهو ما اعتبرته القلالي ”غير مبرر“.

وفي سياق متصل، حددت المفوضية الأوروبية مدة صلاحية شهادة تلقي اللقاح كاملًا ضد ”كوفيد-19“ الناتج عن فيروس كورونا بمدة 9 أشهر، للسفر داخل الاتحاد الأوروبي.

وجاءت تلك الخطوة من جانب المفوضية الأوروبية من أجل تشجيع الناس على تلقي الجرعات المعزِّزة، بحسب بيان نشر في وقت سابق من اليوم الثلاثاء.

وسيدخل هذا الإجراء الملزم للدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد حيز التنفيذ في الأول من شهر شباط/ فبراير من العام المُقبل، ما لم تعترض أغلبية مؤهلة من الدول الأعضاء أو غالبية أعضاء البرلمان الأوروبي.