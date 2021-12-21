أوروبا تحدد 9 أشهر مدة صلاحية شهادة لقاح كورونا للسفر داخل الاتحاد

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

حددت المفوضية الأوروبية مدة صلاحية شهادة تلقي اللقاح كاملًا ضد كوفيد-19 الناتج عن فيروس كورونا بمدة 9 أشهر، للسفر داخل الاتحاد الأوروبي.

وتأتي تلك الخطوة من جانب المفوضية الأوروبية من أجل تشجيع الناس على تلقي الجرعات المعزِّزة، بحسب بيان نشر الثلاثاء.

وسيدخل هذا الإجراء الملزم للدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد حيز التنفيذ في الأول من شباط/ فبراير، ما لم تعترض أغلبية مؤهلة من الدول الأعضاء أو غالبية أعضاء البرلمان الأوروبي.

والمفوضية التي أجرت مشاورات مسبقة، واثقة من الحصول على الموافقة.

وقال المفوض الأوروبي ديدييه رايندرز المسؤول عن الملف إن فترة صلاحية شهادات اللقاح المحددة بـ 270 يوما ”ستمنح المواطنين والشركات اليقين الذي يحتاجون إليه للتخطيط لرحلاتهم بثقة“.

وأضاف أن ”الأمر متروك الآن للدول الأعضاء لضمان تنفيذ الجرعات المعززة على وجه السرعة من أجل حماية صحتنا وضمان سلامة السفر“.

وينظم الاتحاد الأوروبي استخدام شهادة التطعيم هذه في إطار السفر داخل أوروبا، لكن استخدامها من قبل الدول الأعضاء لأغراض أخرى (دخول المطاعم أو الحفلات الموسيقية أو الأحداث الأخرى) يخضع لتشريعات كل دولة.

ووافقت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء، على لقاح لشركة ”نوفافاكس“ الأمريكية ضد فيروس كورونا، المعد وفق تكنولوجيا أكثر تقليدية ومختلفة عن تلك المستخدمة في اللقاحات المنتشرة حتى الآن على نطاق واسع في الاتحاد الأوروبي.

وكانت وكالة الأدوية الأوروبية صادقت الإثنين، على تسويق هذا اللقاح باسم ”نوفاكسوفيد“.

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان إن هذا هو اللقاح العاشر المضاد لفيروس كورونا الذي يُعتمد بشكل طارئ.

وانضم هذا اللقاح إلى لقاحات ”كوفاكسين“ الذي تنتجه الهندية ”بارات بايونتيك“، و“كوفوفاكس“ لمعهد ”سيروم“ الهندي بموجب ترخيص من الأميركية ”نوفوفاكس“، و“موديرنا“ و“فايزر-بايونتيك“ و“أسترازينيكا“ (لدى منظمة الصحة العالمية لقاحان استرازينيكا يتم إنتاج أحدهما في الهند)، و“جونسون اند جونسون“ و“سينوفارم“.

وقالت المنظمة إن ”نوفافاكس“ و“نوفاكسوفيد“ مصنوعان باستخدام التقنية نفسها، موضحة أنهما ”يتطلبان جرعتين ودرجات حرارة مبردة بين 2 و8 درجات مئوية“.

وفي وثيقة منفصلة أوصت لجنة خبراء منظمة الصحة العالمية المعنية بالتطعيم بنوفاكسوفيد، اعتبارا من سن 18 عاما وبوجوب إعطاء الجرعات ”كل ثلاثة إلى أربعة أسابيع“.