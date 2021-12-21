إسرائيل تحظر السفر إلى 10 دول منها الولايات المتحدة

وافق المشرعون الإسرائيليون، الثلاثاء، على إضافة 10 دول منها الولايات المتحدة، إلى ”القائمة الحمراء“ التي يمنع السفر إليها، وتشمل أكثر من 50 دولة، مع انتشار المتحوّر أوميكرون من كوفيد-19.

وبحسب ”فرانس برس“، قالت رونيت غال المتحدثة باسم لجنة الدستور والعدالة والقانون بالكنيست: ”وافقت اللجنة أيضا على حظر السفر إلى إيطاليا وبلجيكا وألمانيا والمجر والمغرب والبرتغال وكندا وسويسرا وتركيا، اعتبارا من منتصف ليل الثلاثاء“.

ويطال حظر السفر إلى الولايات المتحدة مئات آلاف الإسرائيليين والمقيمين الذين يحملون الجنسية المزدوجة.

والإثنين، ذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، ونقلته ”رويترز“، أن وزراء الحكومة وافقوا على فرض الحظر، على أن يدخل حيز التنفيذ الثلاثاء.

وأوضح القرار أنه سيتعين على الإسرائيليين الحصول على إذن خاص للسفر إلى الولايات المتحدة التي أصبحت واحدة من أكثر من 50 دولة لا يمكن للإسرائيليين السفر إليها.

وقال رئيس الوزراء نفتالي بينيت في كلمة بثها التلفزيون، الأحد، إن إسرائيل كسبت بعض الوقت بالتحرك السريع للحد من السفر عند اكتشاف المتحور أوميكرون، الشهر الماضي، لكن أثر هذا التحرك بدأ يتبدد. وتنبأ بزيادة الإصابات في غضون أسابيع قليلة.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، أن أعضاء مجلس الوزراء وافقوا بناء على توصيات وزارة الصحة على إضافة الولايات المتحدة إلى قائمة حظر السفر، التي تشمل أيضا إيطاليا وبلجيكا وألمانيا والمغرب والبرتغال وكندا وسويسرا وتركيا.

وقالت وزارة الصحة، إن إسرائيل سجلت 134 إصابة بأوميكرون بالإضافة إلى 307 حالات يشتبه في إصابتها به. وأضافت أن أعراض المرض ظهرت على 167 حالة من هذه الحالات.

وكانت إسرائيل منعت دخول الأجانب، يوم الـ25 من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي؛ عقب رصد أوميكرون، وأعادت فرض الحجر الصحي لفترات تتراوح بين ثلاثة أيام و14 يوما على الإسرائيليين العائدين من الخارج.

وتقول وزارة الصحة إنه تم تطعيم نحو 57% من سكان إسرائيل البالغ عددهم 9.4 مليون نسمة بشكل كامل؛ ما يعني أنهم إما تلقوا جرعة ثالثة من لقاح فايزر-بيونتيك أو لم يمر خمسة أشهر على تلقي جرعتهم الثانية.

وسجلت إسرائيل 1.3 مليون إصابة مؤكدة بكوفيد-19، وأكثر من ثمانية آلاف وفاة، منذ بدء الجائحة.