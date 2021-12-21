موديرنا: مستعدون لتطوير جرعة معززة ضد أوميكرون خلال أسابيع

قال المدير التنفيذي لشركة ”موديرنا“ الأمريكية لتصنيع اللقاحات، ستيفن بانسل، إن الشركة لا تتوقع أي مشاكل في تطوير جرعة معززة من اللقاح ضد متحور ”أوميكرون“ من فيروس كورونا، ويمكنها أن تبدأ العمل في ذلك خلال بضعة أسابيع.

وتأمل شركة ”موديرنا“ أن تبدأ مع بداية العام الجديد، التجارب السريرية على اللقاح لمواجهة الانتشار السريع لمتحور ”أوميكرون“، ولكنها تركز الآن على عمل جرعات معززة من لقاحها الجديد (إم.آر.إن. إيه- 1237)، وذلك وفقا لوكالة رويترز.

وقال بانسل في لقاء مع صحيفة سويسرية ”يحتاج اللقاح فقط إلى تعديلات طفيفة. لا أتوقع أي مشاكل“.

وأعلنت شركة ”موديرنا“، قبل نحو شهر، أنها ستطور جرعة معززة ضد متحور فيروس كورونا الجديد ”أوميكرون“.

وقالت إن ”هذه واحدة من 3 إستراتيجيات تعمل عليها الشركة لمواجهة التهديد الجديد، بينها جرعة أعلى من لقاحها المستخدم حاليا“.

وأفاد رئيس الشركة ستيفان بانسيل، بأن ”المتغيرات في متحور أوميكرون مقلقة، ومنذ أيام نحن نتحرك بأسرع ما يمكن لتنفيذ إستراتيجيتنا لمواجهة هذا المتحور“.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أمس الإثنين، إن سلالة ”أوميكرون“ المتحورة من فيروس كورونا تنتشر أسرع من المتحور ”دلتا“، وتصيب المطعمين بالفعل ومَن تعافَوْا من مرض ”كوفيد-19“.

وأضاف، في إفادة للصحفيين في جنيف، أن ”هناك الآن أدلة متسقة على أن أوميكرون ينتشر أسرع بكثير من المتحور دلتا“.

وبين أنه ”من المرجح أن يصيب الذين تم تطعيمهم أو تعافَوْا من كوفيد-19“.

والأحد الماضي، حذّر العالم الأمريكي البارز أنتوني فاوتشي، مستشار البيت الأبيض للأزمة الصحية، من أن أوميكرون ”ينتشر“ في كل أنحاء العالم، معبرًا عن قلقه حيال عدد الأمريكيين الذين لم يتلقَوْا التطعيم حتى الآن.

وقال فاوتشي لشبكة ”سي إن إن“: ”هذا الفيروس غير عادي“، في إشارة إلى سرعة انتشار أوميكرون، مضيفًا أن هذا المتحور سيصبح مهيمنا.

وتابع ”سنواجه أسابيع أو أشهرا صعبة مع دخولنا في عمق فصل الشتاء“.