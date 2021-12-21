أوميكرون باتت السلالة المهيمنة في أمريكا

أصبحت أوميكرون المتحوّرة المهيمنة إلى حدّ كبير في الولايات المتحدة، إذ إنّها تُمثّل 73,2% من الإصابات الجديدة بكوفيد-19 خلال الأسبوع المنتهي في 18 كانون الأوّل/ديسمبر، وفق ما أظهرت بيانات السلطات الصحّية الأميركيّة.

وقد تغلّبت المتحوّرة أوميكرون السريعة الانتشار، على المتحوّرة دلتا في غضون أسابيع، وباتت تُمثّل ما يصل إلى 96,3% من الحالات الجديدة في ثلاث ولايات في شمال غرب الولايات المتحدة (أوريغون وواشنطن وايداهو)، حسب مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها.

وفي مجموعة أخرى من الولايات الجنوبيّة الشرقيّة، بما في ذلك فلوريدا وألاباما وجورجيا، تُمثّل أوميكرون 95,2% من الإصابات الجديدة، وهي نسبة مماثلة في أجزاء أخرى من البلاد.

رصِدت أوميكرون في جنوب إفريقيا في تشرين الثاني/نوفمبر، وأثارت قلقا دفع إلى تشديد القيود الصحية في كل أنحاء العالم.

وعشيّة خطاب منتظر للرئيس الأميركي جو بايدن بشأن الطريقة التي تعتزم إدارته اعتمادها للاستجابة للموجة الوبائية الجديدة، قالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إنّ الولايات المتحدة لا تعتزم حاليا فرض ”إغلاق“.

وحذر العالم الأمريكي البارز أنتوني فاوتشي، مستشار البيت الأبيض للأزمة الصحية، الأحد من أن المتحورة أوميكرون من فيروس كورونا ”تنتشر“ في كل أنحاء العالم، معبرا عن قلقه حيال عدد الأميركيين الذين لم يتلقوا التطعيم حتى الآن.

وقال فاوتشي إن ”هذا الفيروس غير عادي“، في إشارة إلى سرعة انتشار أوميكرون، مضيفا ”سنواجه أسابيع أو أشهرا صعبة مع دخولنا في عمق فصل الشتاء“.

وحثت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية، يوم الإثنين، الأمريكيين على تجنب السفر إلى ثماني دول بسبب مخاوف تتعلق بفيروس كورونا (كوفيد-19)، منها لبنان وإسبانيا وفنلندا وتشاد.

وأضافت المراكز مناطق أخرى منها موناكو وسان مارينو وجبل طارق إلى تصنيف المخاطر ”المستوى الرابع: مرتفع للغاية“.

ويضم أعلى مستوى بالفعل نحو 85 دولة بما فيها كل دول أوروبا تقريبا.

والأسبوع الماضي، قال فاوتشي، إن أخذ ثلاث جرعات من اللقاحات يعد ”الرعاية المُثلى“ من كوفيد-19، لكن الحكومة الأمريكية لا تزال تعرًف رسميا التطعيم الكامل بأنه جرعتان من لقاحات فايزر/بيونتيك أو مودرنا أو جونسون اند جونسون.

وأضاف لشبكة ”إيه.بي.سي“ الإخبارية أن مسؤولي الصحة سيواصلون تقييم ما يجب أن يعد تعريفا رسميا.

وردا على سؤال عما إذا كانت ثلاث جرعات للقاحات قد تكون المعيار الجديد للرعاية قال فاوتشي: ”حسنا، أعتقد يقينا أنها تمثل الرعاية المُثلى“.

وأردف: ”أقصد، بالنسبة للمتطلبات الرسمية، فمازالت الجرعتان من فايزر/بيونتيك أو موديرنا أو الجرعة من جونسون اند جونسون تطابق التعريف الرسمي لما هو مطلوب“