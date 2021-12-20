لمخاوف تتعلق بكورونا.. توصية للأمريكيين بتجنب السفر إلى 8 دول بينها لبنان

حثت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية، يوم الإثنين، الأمريكيين على تجنب السفر إلى ثماني دول بسبب مخاوف تتعلق بفيروس كورونا (كوفيد-19)، منها لبنان وإسبانيا وفنلندا وتشاد.

وأضافت المراكز مناطق أخرى منها موناكو وسان مارينو وجبل طارق إلى تصنيف المخاطر ”المستوى الرابع: مرتفع للغاية“.

ويضم أعلى مستوى بالفعل نحو 85 دولة بما فيها كل دول أوروبا تقريبا.

وكان المستشار الطبي للبيت الأبيض أنتوني فاوتشي، قد حث أمس الأحد، الأمريكيين على تلقي جرعات معززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا قبل السفر خلال العطلات المقبلة.

كما حثهم على وضع الكمامات دائما في الأماكن العامة المزدحمة للمساعدة في تخفيف انتشار المتحور ”أوميكرون“ من الفيروس.

وقال فاوتشي في مقابلة على قناة ”إن. بي. سي“، إن المتحور الشديد العدوى ”يستعر في جميع أنحاء العالم“، وإن السفر سيؤدي إلى زيادة الإصابة، حتى بين من تلقوا اللقاح.

وأضاف مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة، ”نحن بصدد أن نرى انتشارا لم يسبق له مثيل للعدوى.. لا شك في ذلك“.

وأظهرت الفحوص انتشار المتحور ”أوميكرون“ في أكثر من عشرين ولاية أمريكية وحوالي 90 دولة حتى الآن، بعد اكتشافه لأول مرة في جنوب أفريقيا وهونغ كونغ في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر.

والأسبوع الماضي، قال فاوتشي، إن أخذ ثلاث جرعات من اللقاحات يعد ”الرعاية المُثلى“ من كوفيد-19، لكن الحكومة الأمريكية لا تزال تعرًف رسميا التطعيم الكامل بأنه جرعتان من لقاحات فايزر/بيونتيك أو مودرنا أو جونسون اند جونسون.

وأضاف لشبكة ”إيه.بي.سي“ الإخبارية أن مسؤولي الصحة سيواصلون تقييم ما يجب أن يعد تعريفا رسميا.

وردا على سؤال عما إذا كانت ثلاث جرعات للقاحات قد تكون المعيار الجديد للرعاية قال فاوتشي: ”حسنا، أعتقد يقينا أنها تمثل الرعاية المُثلى“.

وأردف: ”أقصد، بالنسبة للمتطلبات الرسمية، فمازالت الجرعتان من فايزر/بيونتيك أو موديرنا أو الجرعة من جونسون اند جونسون تطابق التعريف الرسمي لما هو مطلوب“

وتابع: ”لكنني أعتقد بأنه لو نظرت للبيانات، يتضح أكثر فأكثر أنه إذا كنت تريد أن تكون محميا على النحو الأمثل، فعليك حقا الحصول على جرعة معززة“.

وقال إن ”الأمر سيحتاج شهورا للقطع بما إذا كانت هناك حاجة لتلقي جرعات سنوية معززة للقاحات“.

وأوضح أنه ”يأمل من وجهة نظر مناعية أن تكون جرعة معززة واحدة كافية لتوفير حماية أكبر من الأشهر الستة التي يوفرها اللقاح الأولي“.