المغرب يقرر فرض حظر للتجول ليلة رأس السنة بسبب كورونا

أعلنت الحكومة المغربية، مساء يوم الاثنين، أنها قررت فرض حظر تجول ليلة رأس السنة الميلادية، ومنع جميع الاحتفالات الخاصة بهذه المناسبة، وعدم السماح للفنادق والمطاعم وجميع المؤسسات والمرافق السياحية بتنظيم احتفالات وبرامج خاصة.

وأفاد بيان صادر عن الحكومة بأن القرار اتُخذ استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وتعزيزا للإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد بما يحفظ صحة المواطنات والمواطنين، وتثمينا للنتائج الإيجابية الهامة التي حققتها المملكة في مواجهتها لهذه الجائحة.

ووفق المصدر ذاته، تهم هذه التدابير إغلاق المطاعم والمقاهي عند الساعة الحادية عشرة والنصف ليلا، وحظر التنقل الليلي ليلة رأس السنة من الساعة الثانية عشرة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا.

وأكدت الحكومة أن خطر تفشي الوباء ”ما زال قائما ومستمرا“، وأن الظرفية الراهنة تبقى في حاجة إلى التقيد الصارم بكل توجيهات السلطات العمومية، وبجميع التدابير الاحترازية المعتمدة من طرف السلطات الصحية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب أنه تم تسجيل 102 إصابة بفيروس (كوفيد-19)، وبلغ عدد المتعافين 147 شخصا، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكانت وزارة الصحة المغربية أعلنت، قبل أيام، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا ”أوميكرون“ لدى مواطنة مغربية في الدار البيضاء، تحظى حاليا بالرعاية الصحية، في إحدى المؤسسات الاستشفائية بالمدينة.

وتؤكد وزارة الصحة أن احتمال حدوث انتكاسة وبائية ”يبقى واردا“، بالنظر إلى الوضع الوبائي العالمي وظهور متحور ”أوميكرون“.

ووصفت منظمة الصحة العالمية، قبل أيام، المتحور الجديد بأنه يشكل ”مصدر قلق“، حيث يعمل العلماء على مدار الساعة لتحليله والسعي لفهم سلوكه.

وتقدر منظمة الصحة العالمية في الوقت الحالي أن اللقاحات تظل فعالة في الحماية من الإصابات الأكثر خطورة، لكن الحصول على صورة أكثر دقة للتأثير المحتمل لـ“أوميكرون“ سيستغرق أسابيع.

وأفادت دراسة نشرت، الثلاثاء الماضي، بأن اللقاحات الثلاثة المضادة لفيروس ”كورونا“ المستجد، والمصرح باستخدامها في الولايات المتحدة، بدت أقل قدرة بشكل ملحوظ على توفير الحماية من المتحور ”أوميكرون“، وذلك خلال تجارب معملية، لكن من المحتمل أن تستعيد اللقاحات فاعليتها إلى حد بعيد عن طريق جرعة معززة.