الكويت: الجرعة المعززة من لقاح كورونا إلزامية

قررت الحكومة الكويتية، يوم الإثنين، جعل الجرعة المعززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، إلزامية.

ونقل مركز التواصل الحكومي الكويتي عن بيان لمجلس الوزراء قوله، إنه ”تقرر اعتبار كل من مضى 9 أشهر على تلقيه الجرعة المكتملة من لقاح مضاد فيروس كورونا غير مكتمل التحصين، ما لم يتلق جرعة معززة“.

وأضاف مجلس الوزراء أنه سيتم تطبيق القرار، اعتبارا من الثاني من كانون الثاني/ يناير المقبل، وفق ما نقلته ”رويترز“.

كما قرر المجلس تطبيق الحجر المنزلي لمدة 10 أيام على القادمين إلى البلاد مع إمكانية إنهاء الحجر قبـل ذلك في حال إجراء فحص بعد 72 ساعة على الأقل من وقت الوصول يؤكد الخلو من فيروس كورونا، وذلك اعتبارا من 26 كانون الأول/ ديسمبر.

وفي 8 كانون الأول/ديسمبر الجاري، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، تسجيل أول إصابة بالمتحور الجديد ”أوميكرون“، وذلك بعد ظهور نتائج التخطيط الجيني.

وقالت الوزارة في بيان لها نشرته وكالة الأنباء الرسمية ”كونا“ حينها، إن الإصابة تعود لمسافر أوروبي قدم إلى الكويت من إحدى الدول الأفريقية، التي سجلت إصابات بالمتحور الجديد.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة عبدالله السند، أن المسافر كان قد حصل على جرعتين من لقاح كوفيد 19 في وقت سابق.

وأكد أن المصاب يخضع للحجر الصحي المؤسسي منذ قدومه إلى الكويت، وذلك وفقا لبروتوكولات وزارة الصحة التي يتم تحديثها بما يتوافق مع المستجدات الصحية العالمية.

وأشار إلى أنه تزامنا مع الإعلان عن ظهور أنماط جديدة من فيروس كورونا في بعض دول العالم، فقد بادرت الوزارة واستمرت باتخاذ سلسلة من الإجراءات الاحترازية الاستباقية التي منها الجهد القائم على التخطيط الجيني عبر الفرق الفنية المتخصصة لاحتواء انتشار الفيروس.

وقال إن الدراسات أثبتت فعاليات الجرعة التعزيزية في الحماية والوقاية بنسبة كبيرة داعيا إلى تجنب التجمعات غير الآمنة ومداومة تطهير اليدين وتغطية الفن والأنف وتجنب السفر إلا للضرورة متمنيا للجميع السلامة والصحة.

يذكر أن مجلس الوزراء الكويتي قرر في تشرين الثاني/ نوفمبر، إيقاف رحلات الطيران المباشرة من تسع دول أفريقية بسبب السلالة الجديدة ”أوميكرون“ من فيروس كورونا، باستثناء طائرات الشحن. وفق ما ذكر مركز التواصل الحكومي.

وأكد المجلس أن هذه الدول هي جنوب أفريقيا، ونامبيا، وبتسوانا، وزيمبابوي، وموزمبيق، وليسوتو، وإسواتيني، وزامبيا، وملاوي.

وقال ”إن الحجر الصحي سيُطبق على المواطنين القادمين من تلك الدول سواء كان القدوم مباشرة، أو عن طريق دول أخرى لمدة 14 يوما على الأقل“.