الإمارات تعتمد تطبيق "المرور الأخضر" للدخول إلى الجهات الحكومية الاتحادية

اعتمدت دولة الإمارات العربية المتحدة تطبيق نظام المرور الأخضر لدخول جميع الجهات الحكومية الاتحادية، وذلك اعتبارا من 3 كانون الثاني/يناير المقبل، في إطار مواجهة ”كورونا“، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات عن ”اعتماد تطبيق نظام المرور الأخضر لدخول جميع الجهات الحكومية الاتحادية للموظفين والمراجعين في جميع إمارات الدولة، والتي ستقتصر على المطعمين وأصحاب الفئات المستثناة من التطعيم، وذلك ابتداء من 3 يناير/ كانون الثاني 2022“.

وبينت الوكالة الرسمية أنه سيسمح بدخول تلك الجهات للأشخاص الحاصلين على جرعتين من أي لقاح كورونا معتمد في الدولة، والجرعات الداعمة والمعززة له، والذين تظهر صفتهم في تطبيق ”الحصن“ باللون الأخضر، مع استمرارية إجراء فحص مخبري PCR كل 14 يوما، لضمان فاعلية نظام المرور الأخضر في التطبيق.

وأوضحت أنه سيتم السماح لأصحاب الفئات المستثناة من التطعيم بدخول تلك الجهات، والذين تظهر صفتهم في تطبيق الحصن باللون الأخضر في حال إجرائهم فحص PCR كل 7 أيام، وكذلك الأطفال ممن هم دون الـ 16 عاما الذين لا يتطلب منهم إجراء أي فحوصات مخبرية.

وأكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية على عدم السماح بالدخول للدوائر الحكومية الاتحادية للموظفين والمراجعين غير الحاصلين على لقاح كورونا، أو الأشخاص الذين تظهر صفتهم في تطبيق الحصن باللون الرمادي، نظرا لانتهاء الفترة المحددة لإجراء الفحص المخبري PCR الخاص بهم.

وأهابت بـ“ضرورة الحصول على الجرعات المعززة حسب البروتوكول الوطني المعتمد للقاحات، لضمان رفع المناعة المجتمعية في ظل انتشار متحورات فيروس كورونا، وللتأكيد على استدامة جهود التعافي في كافة القطاعات الحيوية“.

وأعلنت الوزارة اليوم الأحد، عن إجراء 310,797 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

‌‎وقالت إنه تم الكشف عن 285 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 744,137 حالة، بحسب ”وام“.

‌‎وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية عدم تسجيل أي حالة وفاة في الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في دولة الإمارات 2,151 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 131 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 738,636 حالة.