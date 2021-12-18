ألمانيا تدرج بريطانيا على لائحة البلدان العالية المخاطر بسبب كورونا

أعلنت السلطات الألمانية مساء السبت إدراج المملكة المتحدة على لائحة الدول العالية المخاطر لناحية تفشي كوفيد-19، وهو ما سيستدعي فرض قيود كثيرة على السفر.

و قال معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا يوم السبت إن البلاد ستفرض حجرا صحيا على المسافرين من بريطانيا اعتبارا من منتصف ليل الاثنين وستطلب اختبار كوفيد-19 سلبيا لدخول البلاد.

وكان وزراء الصحة بالولايات في ألمانيا قد حثوا حكومة البلاد يوم السبت على فرض قواعد أكثر صرامة على الوافدين من بريطانيا، حيث تتسبب السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا في زيادة عدد الإصابات.

وخلال اجتماع، دعا الوزراء برلين إلى تصنيف بريطانيا من المناطق المرتبطة بتحور الفيروس وفرض حجر صحي لمدة أسبوعين على جميع المسافرين بما في ذلك من تلقوا التطعيم.

وقال الوزراء في بيان ”انتشار أوميكرون في المملكة المتحدة واضح جدا… علينا أن نحول دون الانتشار لأطول فترة ممكنة ونبطئه قدر الإمكان“.

سجلت بريطانيا عددا قياسيا من الإصابات اليومية بكوفيد-19 خلال الأيام الثلاثة الماضية، لتتجاوز 90 ألف حالة يوم الجمعة.

وارتفعت الإصابات بشكل حاد في ألمانيا في أكتوبر تشرين الأول ونوفمبر تشرين الثاني، لكنها تتراجع ببطء في ديسمبر كانون الأول، إذ سجلت 50968 حالة يوم الجمعة.

وقالت منظمة الصحة العالمية، السبت، إن 89 دولة رصدت إصابات بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا.

وأضافت المنظمة في بيان، أن عدد الإصابات تضاعف خلال ما يتراوح بين يوم ونصف و3 أيام في المناطق التي تشهد تفشيا محليا، بحسب ”رويترز“.

وذكرت أن أوميكرون ينتشر على نحو سريع في البلدان التي بها مستويات مرتفعة من التطعيم بين السكان، لكن لم يتضح إن كان السبب هو قدرة الفيروس على مقاومة اللقاح أم قدرته المتزايدة على الانتشار أم الأمرين معا.

وصنفت المنظمة المتحور أوميكرون على أنه متحور مثير للقلق، في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر، فور اكتشافه لأول مرة، ولا يزال الكثير غير معلوم عنه، بما في ذلك شدة الأعراض الناتجة عنه.

وقالت: ”لا تزال البيانات محدودة بشأن خطورة (أعراض) أوميكرون. مطلوب مزيد من البيانات لفهم مدى شدته ومدى تأثر هذه الشدة بالتطعيم والمناعة الموجودة بالفعل“.

والثلاثاء الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن متحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا ينتشر بوتيرة غير مسبوقة، وأصبح على الأرجح متفشيا في معظم دول العالم.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، في مؤتمر صحفي، إن ”الواقع هو أن أوميكرون موجودة على الأرجح في معظم الدول، حتى لو لم يتمّ رصدها بعد“.

وتابع المسؤول الصحي الأممي قائلا: ”أوميكرون ينتشر بوتيرة لم نرَ مثلها من قبل مع أي متحوّر آخر“.

ووفق وكالة ”رويترز“، توصل علماء بريطانيون، مؤخرا، إلى أن نظام التطعيم بجرعتي لقاح للوقاية من كوفيد-19 لا يؤدي إلى إنتاج أجسام مضادة كافية لمحاربة أوميكرون.

واعتبروا أن ذلك يرجح زيادة الإصابات بين من أصيبوا من قبل بالمرض، أو تم تطعيمهم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.