قطر تسجل أول أربع إصابات بمتحور "أوميكرون"

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، اليوم الجمعة، تسجيل أول أربع حالات إصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد ”أوميكرون“، وفق ما نقلته وكالة الأنباء القطرية.

وأوضحت الوزارة أن حالات الإصابة الأربع التي تم اكتشافها كانت كلها لمواطنين ومقيمين عائدين لدولة قطر بعد سفرهم للخارج.

وأشارت الوزارة إلى أن المصابين الأربعة كانوا يتبعون متطلبات الحجر الصحي المحددة ولم تتطلب حالة أي منهم الدخول للمستشفى، وسيستمر المصابون في الحجر الصحي إلى أن يتم شفاؤهم وتظهر نتائج الفحوصات التي تجرى لهم سلبية.

ولفتت وزارة الصحة العامة إلى أن ثلاثة من الأفراد الأربعة المصابين بمتحور ”أوميكرون“ كانوا قد تلقوا بالفعل التطعيم بجرعتين من لقاح كوفيد-19 وقد مرّ على تلقي الجرعة الثانية أكثر من ستة أشهر، بينما كانت حالة واحدة من الحالات الأربع لشخص لم يتلق التطعيم.

وزارة الصحة العامة تعلن عن أول اكتشاف لـ4 حالات إصابة بمتحور أوميكرون من فيروس كوفيد-19 في دولة قطر، موضحة أن حالات الإصابة الأربع التي تم اكتشافها كانت كلها لمواطنين ومقيمين عائدين لدولة قطر بعد سفرهم للخارج. #قناhttps://t.co/yb8V2ChX4j pic.twitter.com/B56wr1WGdk — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) December 17, 2021

ومنذ اكتشاف متحور أوميكرون لأول مرة في جنوب إفريقيا، أواخر نوفمبر الماضي، واصل هذا المتحور الانتشار ووصل لأكثر من 70 دولة حول العالم.

وتشير الأدلة التي تم التوصل إليها حتى الآن إلى أن متحور أوميكرون هو المتحور الأكثر قابلية للانتقال والعدوى من بين جميع متحورات فيروس كوفيد-19 المكتشفة حتى الآن، كما أن العديد من الدول التي ينتشر بها متحور أوميكرون حاليا تسجل تزايدا سريعا في أعداد حالات الإصابة بهذا المتحور، وفق (قنا).

ودعت وزارة الصحة القطرية جميع أفراد المجتمع إلى القيام بدورهم لمكافحة جائحة فيروس كورونا من خلال ثلاثة إجراءات، هي تلقي التطعيم ضد كوفيد-19 وتلقي الجرعة المعززة من اللقاح، والمسارعة لإجراء الفحوصات في حال الاشتباه في ظهور أعراض وعلامات الإصابة بالفيروس، والالتزام بالتدابير الاحترازية للوقاية من الفيروس التي أقرتها الدولة.

ونوهت الوزارة إلى أن الجرعات المعززة من اللقاح متاحة لأي شخص تلقى الجرعة الثانية قبل أكثر من ستة أشهر، وستساعد الجرعة المعززة في زيادة مستوى مناعة الفرد بشكل كبير وتوفر حماية طويلة الأمد ضد جميع متحورات فيروس كورونا، وفق قولها.

ودعت الوزارة الأشخاص الذين يعتزمون السفر خلال العطلات إلى الحرص على تلقي الجرعة المعززة من لقاح كوفيد-19 قبل السفر.