منظمة الصحة توافق بصورة طارئة على لقاح كوفوفاكس الهندي ضد كورونا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلنت منظمة الصحة العالمية في بيان الجمعة موافقتها على استخدام لقاح كوفوفاكس الهندي المضاد لكوفيد.

وقالت المنظمة إن هذا اللقاح ”ينتجه مركز اللقاحات الهندي بترخيص من نوفوفاكس ويشكل جزءا من آلية كوفاكس (النظام الدولي لتوزيع اللقاحات المضادة لكوفيد)، ما يتيح تعزيز الجهود القائمة لتلقيح عدد أكبر من الناس في الدول المنخفضة الدخل“.

وأوردت الطبيبة ماري أنجيلا سيماو المكلفة بالوصول إلى الأدوية في منظمة الصحة أن ”اللقاحات تبقى الوسائل الأكثر فاعلية للحماية من الإصابات الخطيرة والوفيات الناتجة من سارس-كوف-2 رغم ظهور متحورات جديدة“.

وأكدت أن هذه الموافقة من شأنها ”تسهيل حصول الدول الفقيرة على اللقاحات، بينها 41 دولة لا تزال غير قادرة على تلقيح عشرة في المئة من سكانها، فيما لم يبلغ العدد الأكبر من الدول نسبة 40 في المئة“ من السكان المطعمين.

وكانت منظمة الصحة قد حددت هدف تلقيح أربعين في المئة من السكان في كل الدول التي تحصل على اللقاحات بحلول نهاية العام.

ويعطى اللقاح الهندي على جرعتين ويمكن حفظه في حرارة تتراوح بين درجتين وثماني درجات.