بايدن يحذر من أوميكرون: الشتاء سيحمل المرض الشديد لغير الملقحين

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، من أن متحور أوميكرون من فيروس كورونا، سيتفشى بشكل ”أسرع بكثير“ في الولايات المتحدة.

ودعا بايدن، مواطنيه، إلى تلقي اللقاحات المضادة للفيروس بما في ذلك الجرعة المعززة، بحسب ”فرانس برس“.

وقال إن ”الحماية الحقيقية الوحيدة هي بأن تتلقوا اللقاح“، محذراً من فصل الشتاء سيحمل ”المرض الشديد والموت“ لغير الملقحين.

وفي السياق، حذر وزراء الصحة في دول مجموعة السبع، مساء الخميس، من أن متحور أوميكرون، هو ”أكبر خطر راهن على الصحة العامة في العالم“، مؤكدين أن التصدي لهذا الخطر يتطلب ”تعاونا وثيقا“.

وقال وزراء الصحة في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وكندا وألمانيا وإيطاليا واليابان، في بيان صدر في أعقاب آخر اجتماع يعقدونه في ظل الرئاسة البريطانية للمجموعة، إنهم ”قلقون للغاية إزاء ازدياد أعداد الإصابات“ بالمتحور الجديد.

وأضاف البيان أن ”المفتاح لمواجهة وضع يتطور بسرعة كبيرة، يكمن في تعاون وثيق أكثر من أي وقت مضى، وكذلك مراقبة البيانات وتبادلها“.

ورصد المتحور الجديد لأول مرة في جنوب أفريقيا، ولكن منذ أن أبلغت سلطات البلد الأفريقي منظمة الصحة العالمية في 24 نوفمبر الماضي، سجلت إصابات بأوميكرون في دول في جميع القارات.

وتعتبر منظمة الصحة العالمية أن هناك احتمالا ”مرتفعا“ لأن ”ينتشر أوميكرون عالميا“، وإن كانت تجهل حتى الآن العديد من الأمور حوله مثل شدة عدواه وفاعلية اللقاحات الموجودة ضده وشدة الأعراض التي يسببها.

وتقدر منظمة الصحة العالمية في الوقت الحالي أن اللقاحات تظل فعالة في الحماية من الإصابات الأكثر خطورة، لكن الحصول على صورة أكثر دقة للتأثير المحتمل لـ“أوميكرون“ سيستغرق أسابيع.

ووجدت دراسة أجراها باحثون في مستشفى ”ماساتشوستس“ العام، التابع لجامعة ”هارفارد“ ومعهد ”ماساتشوستس للتكنولوجيا“، نُشرت مؤخرا، أن اللقاحات الثلاثة المضادة لفيروس كورونا المستجد، والمصرح باستخدامها في الولايات المتحدة، ”بدت أقل قدرة بشكل ملحوظ على توفير الحماية من المتحور أوميكرون“.

وأضافت الدراسة: ”لكن من المحتمل أن تستعيد اللقاحات فاعليتها إلى حد بعيد عن طريق جرعة معززة“.