وزارة الصحة الفلسطينية تعلن تسجيل 3 إصابات بمتحور "أوميكرون"

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، عن تسجيلها أول حالات بمتحور ”أوميكرون“ من فيروس كورونا لعدد من المواطنين في مدن الضفة الغربية.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية كمال الشخرة، في بيان صحفي، إنه ”تم تسجيل أول 3 إصابات بمتحور أوميكرون، من فيروس كورونا، لمواطنين من مدن رام الله والخليل وطوباس، بالضفة الغربية“.

وأكد المتحدث باسم الوزارة، أن المصابين الثلاثة كانوا قادمين من خارج الأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى أنه أجريت لهم الفحوصات اللازمة في المختبرات الفلسطينية، وتبين إصابتهم بمتحور ”أوميكرون“.

وأضاف الشخرة أن ”طواقم الطب الوقائي التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية تجري عملية حصر للمخالطين لإجراء الفحوصات اللازمة“.

ووجه الشخرة، مناشدات للمواطنين الفلسطينيين للالتزام بإجراءات السلامة والوقاية وتلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لحماية أنفسهم وأهلهم.

كما دعا الشخرة، المواطنين الفلسطينيين الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة بالفيروس التوجه لإجراء الفحص الطبي، والتزام المصابين بالحجر الصحي، وفق بروتوكولات وزارة الصحة المنشورة سابقاً.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إنه ”تم تسجيل حالة وفاة واحدة، و349 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و316 حالة تعافٍ خلال الساعات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية“.

ووفق بيان صحفي صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية حول الحالة الوبائية في فلسطين، أوضحت أن ”حالة الوفاة الجديدة سجلت في محافظة نابلس بالضفة الغربية، بينما لم تسجل أي وفيات في قطاع غزة“.

ولفتت الكيلة إلى أن نسبة التعافي من فيروس ”كورونا“ في فلسطين، وصلت لحوالي 98.2 %، بينما وصلت نسبة الإصابات النشطة إلى 0.8 %، ونسبة الوفيات 1 % من مجمل الإصابات.

وبينت أن جرعات التطعيم لفيروس كورونا والتي تم إعطاؤها للمواطنين الفلسطينيين، بلغ عددها في فلسطين حوالي 3,046,022 جرعة، مقسمة إلى 2,210,081 في الضفة الغربية، و835,941 في قطاع غزة.

وكانت منظمة الصحة العالمية أكدت في وقت سابق، أن متحور ”أوميكرون“ يتفشى بوتيرة غير مسبوقة في معظم الدول، حيث دعتها لاستعمال كافة سبل مكافحة كورونا لتجنب إغراق المستشفيات بالمرضى.

بينما قالت مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها روشيل والنسكي بأن البيانات الأولية تشير إلى أن متحور ”أوميكرون“ أكثر قابلية للانتقال من سابقه ”دلتا“.

ولفتت في تصريحات صحفية سابقة إلى أن المسؤولين بدأوا في رصد زيادة الإصابات بكورونا بين نزلاء دور رعاية المسنين الذين حصلوا على التطعيم كاملاً.

وتجاوزت إصابات فيروس ”كورونا“ العالمية حوالي 271.58 مليون، بينما وصلت الوفيات 5 ملايين و625 ألف وفاة حول العالم، وفق بيانات رسمية لمنظمة الصحة العالمية.