أبوظبي تعلن تحديث قيود الدخول إليها من الإمارات الأخرى

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، اليوم الأربعاء، تحديث إجراءات الدخول إلى الإمارة من داخل الدولة.

واعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث استخدام نظام يسمى EDE للكشف السريع عن المصابين المحتملين، عند نقاط الدخول إلى الإمارة.

وبحسب ما نشرته اللجنة عبر حسابها في ”تويتر“، فإن هذا القرار، الذي يدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من يوم الأحد الموافق 19 كانون الأول / ديسمبر 2021، يهدف إلى تعزيز الإجراءات الاحترازية لضمان الحفاظ على نسب الإصابة المنخفضة في الإمارة، بواقع 0.05% من إجمالي الفحوصات.

وتعتمد أجهزة المسح بتقنية نظام EDE على التكنولوجيا المتطورة لرصد الحالات المحتمل إصابتها بفيروس كوفيد-19، دون تخزين البيانات الشخصية؛ ويتم تحويل الحالات المحتمل إصابتها على مركز الفحص الميداني في عين المكان لإجراء اختبار مجاني للأجسام المضادة والذي تظهر نتيجته في غضون 20 دقيقة.

ويأتي تحقيق معدل منخفض للإصابة في إمارة أبوظبي نتيجة استمرار جهود تعزيز وتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، بما في ذلك الحملات المستمرة للفحوصات والتقصي النشط واستخدام المرور الأخضر على تطبيق الحصن، بالإضافة إلى معدلات التطعيم المرتفعة.

وكانت دولة الإمارات قد أعلنت في الأول من كانون الأول / ديسمبر الجاري تسجيل أول إصابة بمتحور ”أوميكرون“ من فيروس كورونا، لسيدة أفريقية قادمة من بلد أفريقي مرورا بدولة عربية.

يذكر أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع أعلنت، اليوم الأربعاء، تقديم 28,599 جرعة من لقاح ”كوفيد-19“ خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع عدد الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 22,235,168 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 224.82 جرعة لكل 100 شخص.

وقال الدكتور طاهر البريك العامري، المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إن الإمارات تمكنت من السيطرة على أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وتوفير أحدث أساليب الوقاية والعلاج لضمان الصحة المجتمعية، وذلك من خلال سياسة التكامل الاستراتيجي بين القطاعات الحيوية المعنية بالاستجابة للجائحة.

وأضاف: ”وصلت نسبة الحاصلين على الجرعة الأولى من إجمالي السكان إلى 100%، في حين أن نسبة متلقي جرعتي لقاح كانت 91.26% من إجمالي إحصاء السكان المعتمد“.