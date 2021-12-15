الإمارات تعلق دخول القادمين من الكونغو وتشدد قيود السفر على 4 دول

قررت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، تعليق دخول المسافرين القادمين من الكونغو على جميع الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية وركاب الترانزيت القادمين منها، اعتبارا من يوم الجمعة المقبل، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأوضحت الهيئة أن ذلك يشمل تعليق دخول المسافرين الذين كانوا في الكونغو خلال فترة 14 يوما قبل القدوم إلى الإمارات، مع استمرار تسيير الرحلات، حيث سيسمح بنقل الركاب من الإمارات إلى هذه الدول. وأهابت ”بجميع المسافرين المتأثرين بالقرار ضرورة المتابعة والتواصل مع شركات الطيران المرتبطين معها لتعديل وجدولة رحلاتهم؛ لضمان عودتهم سالمين إلى وجهاتهم النهائية دون أي تأخير أو التزامات أخرى“.

ووفق ”وام“، سيسمح بنقل الفئات المستثناة من الكونغو الإمارات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، التي تشمل رعايا الإمارات وأقاربهم من الدرجة الأولى، والعمالة المنزلية المساعدة الذين على كفالتهم، والبعثات الدبلوماسية المعتمدة بين الإمارات والكونغو، والوفود الرسمية وأصحاب الإقامة الذهبية.

وسيتم إلزام الفئات المستثناة بالإجراءات الوقائية التي تشمل فحصا مخبريا مسبقا PCR خلال 48 ساعة، وفحصا سريعا ”Rapid-PCR“ في حرم المطار خلال 6 ساعات من موعد المغادرة كلما أمكن، إضافة إلى فحص مخبري PCR في المطار عند القدوم، كما يتطلب من مواطني الإمارات وأقاربهم من الدرجة الأولى والعمالة المنزلية المساعدة الذين على كفالتهم، والبعثات الدبلوماسية وأصحاب الإقامات الذهبية الالتزام بحجر مدته 10 أيام، وإجراء فحص في اليوم التاسع من دخول الدولة.

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات أنه يشترط على المسافرين القادمين من الكونغو عبر دول أخرى أن تكون مدة إقامتهم في تلك الدول لا تقل عن 14 يوما لكي يسمح لهم بدخول الدولة، كما يمنع سفر مواطني الإمارات إلى الكونغو، ويستثنى من ذلك الوفود الرسمية للدولة وحالات العلاج الطارئة والبعثات الدراسية.

وإضافة إلى ذلك، أعلنت الهيئتان متطلبات جديدة للقدوم إلى الدولة من دول نيجيريا وكينيا ورواندا وإثيوبيا عبر رحلات الطيران المباشرة، حيث سيتم طلب فحص مخبري مسبق PCR خلال 48 ساعة، وإجراء فحص سريع ”apid-PCR“ في حرم المطار خلال 6 ساعات من موعد المغادرة.

كما سيتم الطلب من القادمين من هذه الدول عبر رحلات الترانزيت ضرورة إجراء فحص مخبري مسبق PCR خلال 48 ساعة، وإجراء فحص سريع ”Rapid-PCR“ في حرم مطار الوجهة الرئيسة المغادرين منها خلال 6 ساعات من موعد المغادرة، إضافة إلى ضرورة إجراء فحص سريع ”Rapid-PCR“ إضافي في حرم مطار دول الترانزيت قبل الدخول إلى الإمارات.