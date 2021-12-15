المغرب يسجل أول إصابة بمتحور "أوميكرون"

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا ”أوميكرون“ لدى مواطنة مغربية في الدار البيضاء، تحظى حاليا بالرعاية الصحية، في إحدى المؤسسات الاستشفائية بالمدينة.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه تم التكفل بالحالة وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة، مؤكدة أن الحالة الصحية للمصابة مستقرة ولا تدعو إلى القلق.

وذكرت الوزارة أن كوادرها ”تقوم بالإجراءات اللازمة المصاحبة لمثل هذه الحالة، وفقا لمعايير السلامة الصحية الوطنية والدولية، إلى جانب جرد لمخالطي المصابة، وتقييم مدى احتمال إصابتهم“.

وبالنظر إلى سرعة انتشار المتحور الجديد المثير للقلق ”أوميكرون“، أهابت الوزارة، ”بجميع المواطنات والمواطنين الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية الفردية والجماعية، وتشمل ضرورة ارتداء الكمامة وبشكل سليم، والغسل المتكرر لليدين أو تعقيمهما بمطهر كحولي، والتباعد الجسدي، مع الإسراع بأخذ جرعات التلقيح الأولى والثانية والثالثة المعززة“.

وأكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أنها ”ستعلن للرأي العام الوطني جميع المستجدات، كما دأبت على ذلك منذ بداية هذه الجائحة“.

ولفتت الوزارة إلى أن احتمال حدوث انتكاسة وبائية ”يبقى واردا“، بالنظر إلى الوضع الوبائي العالمي وظهور متحور ”أوميكرون“.

ووصفت منظمة الصحة العالمية، المتحور الجديد بأنه يشكل ”مصدر قلق“، حيث يعمل العلماء على مدار الساعة لتحليله والسعي لفهم سلوكه.

ورصد المتحور الجديد، لأول مرة في جنوب أفريقيا ولكن منذ أن أبلغت سلطات البلد الأفريقي منظمة الصحة العالمية في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، سجلت إصابات بأوميكرون في دول في جميع القارات.

وتعتبر منظمة الصحة العالمية أن هناك احتمالا ”مرتفعا“ لأن ”ينتشر أوميكرون عالميا“، وإن كانت تجهل حتى الآن العديد من الأمور حوله مثل شدة عدواه وفعالية اللقاحات الموجودة ضده وشدة الأعراض التي يسببها.

وتقدر منظمة الصحة العالمية في الوقت الحالي أن اللقاحات تظل فعالة في الحماية من الإصابات الأكثر خطورة، لكن الحصول على صورة أكثر دقة للتأثير المحتمل لـ“أوميكرون“ سيستغرق أسابيع.

وأفادت دراسة نشرت، أمس الثلاثاء، بأن اللقاحات الثلاثة المضادة لفيروس ”كورونا“ المستجد، والمصرح باستخدامها في الولايات المتحدة بدت أقل قدرة بشكل ملحوظ على توفير الحماية من المتحور ”أوميكرون“، وذلك خلال تجارب معملية، لكن من المحتمل أن تستعيد اللقاحات فاعليتها إلى حد بعيد عن طريق جرعة معززة، وفق ما أوردته، وكالة ”رويترز.

ولم تخضع الدراسة التي أجراها باحثون في مستشفى ”ماساتشوستس“ العام، التابع لجامعة ”هارفارد“ ومعهد ”ماساتشوستس للتكنولوجيا“ بعد لمراجعة النظراء.