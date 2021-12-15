دراسة:‭ ‬لقاحات "كورونا" قد لا تقاوم "أوميكرون" دون جرعة معززة

أفادت دراسة نشرت، أمس الثلاثاء، بأن اللقاحات الثلاثة المضادة لفيروس ”كورونا“ المستجد، والمصرح باستخدامها في الولايات المتحدة بدت أقل قدرة بشكل ملحوظ على توفير الحماية من المتحور ”أوميكرون“، وذلك خلال تجارب معملية، لكن من المحتمل أن تستعيد اللقاحات فاعليتها إلى حد بعيد عن طريق جرعة معززة، وفق ما أوردته، وكالة ”رويترز.

ولم تخضع الدراسة التي أجراها باحثون في مستشفى ”ماساتشوستس“ العام، التابع لجامعة ”هارفارد“ ومعهد ”ماساتشوستس للتكنولوجيا“ بعد لمراجعة النظراء.

وأجرت الدراسة اختبارات على دم أشخاص حصلوا على لقاحات ”مودرنا وجونسون آند جونسون وفايزر‭‭‭‭/‬‬‬‬ بيونتيك“ ضد فيروس كورونا المستجد، مصمم ليشبه سلالة المتحور ”أوميكرون“.

ووجد الباحثون أن ”قدرة الأجسام المضادة على مقاومة السلالة الجديدة، كانت منخفضة أو منعدمة عند الحصول على اللقاحات وفقا للنظم المعتادة وهي جرعتان بالنسبة للقاحي، مودرنا أو فايزر‭‭‭‭/‬‬‬‬ بيونتيك، أو جرعة واحدة من لقاح، جونسون آند جونسون، المضاد للفيروس“.

ووجدت الدراسة الأمريكية ،أيضا، أن ”عينات الدم المسحوبة من المتلقين الجدد لجرعة معززة ثالثة، أظهرت مقاومة قوية للسلالة الجديدة، أوميكرون“.

ورجح العلماء ،أيضًا، أن ”المتحور أوميكرون، أكثر عدوى من السلالات السابقة المثيرة للقلق، وهو ما ظهر في شكل زيادة قابلية العدوى بمقدار المثلين مقارنة بسلالة دلتا، المنتشرة حاليا في الكثير من دول العالم، خاصة في القارة الأوروبية، والتي قد يتفوق عليها متحور أوميكرون، قريبا“.

وتتماشى النتائج مع دراسات أخرى نشرت نتائجها في الآونة الأخيرة.

وقال باحثون في جامعة أكسفورد، يوم الاثنين الماضي، إنهم وجدوا أن نظام لقاحي فايزر وأسترازينيكا، المكون من جرعتين، لا يحفز ما يكفي من الأجسام المضادة لمواجهة السلالة الجديدة.

وقالت شركة فايزر‭‭‭‭/‬‬‬‬ بيونتيك، الأسبوع الماضي، إن نظامًا من 3 جرعات من اللقاح المضاد لكوفيد-19، سيكون قادرا على تحييد السلالة الجديدة ”أوميكرون“ خلال تجربة معملية، لكن الحصول على جرعتين أدى إلى تحفيز الأجسام المضادة بشكل أقل.

ولم تنشر مودرنا وجونسون آند جونسون، حتى الآن، أي بيانات خاصة بهما بشأن مدى مقاومة لقاحيهما للسلالة الجديدة.

ورفضت شركة جونسون آند جونسون التعليق على الدراسة الجديدة، ولم ترد شركة مودرنا على طلب للتعليق.