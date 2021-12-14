دراسة: هذه الخضروات والفواكه تمنع ارتفاع ضغط الدم

نصحت دراسة طبية بالإكثار من تناول الخضروات والفواكه لمنع ارتفاع ضغط الدم الذي يسمى ”القاتل الصامت“، وخاصة تلك الغنية بالبوتاسيوم.

وأشارت الدراسة التي أعدتها ”جمعية ضغط الدم“ البريطانية، إلى أن النظام الغذائي يعتبر من أفضل الطرق للسيطرة على ضغط الدم ومنع حدوث جلطات قلبية او دماغية.

وأوضحت الدراسة التي نشرتها صحيفة ”ديلي اكسبرس“ البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن ”البوتاسيوم“ هو أحد العناصر الغذائية الحيوية التي يمكن أن تساعد في التحكم في ارتفاع ضغط الدم نظرا لانه يقلل بشكل كبير من آثار الصوديوم.

وقالت الدراسة إن ”البوتاسيوم يلعب دورا رئيسيا في كمية السوائل المخزنة في الجسم ومقدار إفرازها في البول، وإذا كان جسمك يحتفظ بالماء، فسيكون هناك المزيد من السوائل في دمك ما يزيد من الضغط على جدران الأوعية الدموية ويرفع ضغط الدم“.

وأضافت الدراسة أنه ”عادة تتم إزالة السوائل الزائدة من الدم عن طريق الكلى وتصفيتها في المثانة، وتتضمن هذه العملية توازنا، دقيقًا للصوديوم والبوتاسيوم“.

ولفتت إلى أن الصوديوم هو جزئ الملح الذي يمكن أن يرفع ضغط الدم بشكل كبير، فيما يعاني الأشخاص الذين يتناولون الكثير من الصوديوم في نظامهم الغذائي من احتباس الماء.

وقالت الدراسة إنه ”من خلال تناول المزيد من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، يمكن المساعدة في استعادة التوازن وتمكين الكلى من العمل بشكل جيد وخفض ضغط الدم، إلا نه يجب ان يكون هناك نوع من التوازن في استهلاك البوتاسيوم“.

ونبهت الدراسة إلى أنه يمكن أن يكون تناول أكثر من الكمية الموصى بها من البوتاسيوم ضارًا وقد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية في أسوأ السيناريوهات.

وبحسب الدراسة، يوجد البوتاسيوم بشكل طبيعي في عدد من الأطعمة، لكن الفاكهة والخضروات تعتبر من أفضل المصادر.

وأوضحت أنه يجب أن يتناول الشخص خمس حصص على الأقل من الفاكهة والخضروات يوميا ما يعني حوالي 500 غرام على الأقل.

وتشمل الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم البرتقال وعصير البرتقال وعصير الطماطم والطماطم المهروسة والموز والمشمش والافوكادو والبطاطا الحلوة والعلادية ونبات الهليون والسبانخ واللفت والملفوف والبراعم.