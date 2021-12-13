بريطانيا: أوميكرون يمثل 40% من إصابات كورونا في لندن

قالت بريطانيا اليوم الاثنين إن متحور أوميكرون ينتشر بمعدل كبير ويمثل حوالي 40 % من إصابات كورونا في لندن، لذا ينبغي على الناس الحصول على جرعة لقاح إضافية لتجنب التعرض للخطر.

ومنذ رصد الحالات الأولى لأوميكرون في الـ 27 من نوفمبر/ تشرين الثاني في المملكة المتحدة، فرض رئيس الوزراء بوريس جونسون قيودا أكثر صرامة.

وقال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، اليوم الاثنين، لتلفزيون ”سكاي نيوز“: ”كل ما نعلمه عن أوميكرون… هو أنه ينتشر بمعدل كبير، وهو شيء لم نشهده من قبل أبدا، الإصابات تتضاعف كل يومين إلى ثلاثة أيام“.

وأضاف: ”هذا يعني أننا نواجه موجة عاتية من العدوى، مرة أخرى نحن في سباق بين اللقاح والفيروس“.

ومع ذلك، قال جاويد إن بريطانيا لم تسجل حالات وفاة مؤكدة بأوميكرون حتى الآن، وإن 10 إصابات فحسب احتاجت لدخول المستشفيات في انجلترا.

وأضاف أن أوميكرون ربما يمثل حوالي 40 % من الإصابات في لندن.

ورفعت بريطانيا أمس الأحد مستوى تحذيرها بخصوص جائحة كوفيد-19 إلى المستوى الرابع من الثالث، وذلك بناء على توصية كبار مسؤوليها الطبيين، في مسعى لمواجهة الانتشار السريع لسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا المسبب للمرض.

وقالت الحكومة في بيان: ”الأدلة المبكرة تبين أن متحور أوميكرون ينتشر أسرع كثيرا من متحور دلتا، وأن حماية اللقاح من أعراض الإصابة بأوميكرون منخفضة“.

ويعني المستوى الرابع أن السلطات الصحية ترى أن معدلات العدوى مرتفعة وتمثل ضغطا على خدمات الرعاية الصحية.

وقالت وكالة الأمن الصحي في بريطانيا يوم الجمعة، استنادا إلى نتائج أولية لدراسة واقعية، إن الجرعات المعززة من لقاحات كوفيد-19 توفر حماية بنسبة تتراوح بين 70 و75 % من الأعراض الخفيفة للنسخة المتحورة الجديدة من فيروس كورونا أوميكرون.

وتمثل هذه النتائج بعضا من أوائل البيانات من خارج الدراسات المعملية حول الحماية من أوميكرون، التي تظهر انخفاض النشاط المناعي ضد أوميكرون.

وتشير البيانات المبكرة من الدراسة الواقعية إلى أنه في حين أن أوميكرون قادر إلى حد بعيد على تفادي الحماية من الأعراض الطفيفة التي يوفرها التطعيم بجرعتيه، فإن الجرعات المعززة تستعيد قدرا من هذه الحماية.

وقالت الدكتورة ماري رامسي، رئيسة قسم التطعيم في وكالة الأمن الصحي: ”يتعين توخي الحذر في التعامل مع هذه التقديرات المبكرة، إلا أنها تشير إلى أن خطر الإصابة بأوميكرون بعد بضعة أشهر من الجرعة الثانية، يكون أكبر مقارنة بالمتحور دلتا“.

وأضافت أن من المتوقع أن تظل الحماية من الأعراض الشديدة أكبر.

وأوضحت: ”تشير البيانات إلى أن هذا الخطر يتراجع كثيرا بعد الجرعة المعززة، وعليه فإنني أحث الجميع على أخذ الجرعات المعززة إذا كانوا مؤهلين للحصول عليها“.

وفي تحليل شمل 581 شخصا تأكدت إصابتهم بأوميكرون، تبين أن الجرعة المعززة من لقاح فايزر وفرت حماية بحوالي 70 % من الإصابات المصحوبة بأعراض لمن تلقوا لقاح أسترازينيكا في البداية، وحوالي 75 % بالنسبة لمن حصلوا على جرعتي فايزر.