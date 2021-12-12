دراسة تحذر مرضى ضغط الدم من تناول هذه الأدوية

يعرف ارتفاع ضغط الدم بـ ”القاتل الصامت“، وهو يتمتع بسمعة مخيفة لأنه يعمل كبوابة للأمراض المميتة مثل السكتة الدماغية والنوبات القلبية.

وأوضحت دراسة طبية نشرتها صحيفة ”ديلي اكسبرس“ البريطانية، الأحد، أن النظام الغذائي السيئ يعتبر العامل الرئيسي لارتفاع ضغط الدم، لكنها أوضحت أنه يمكن لبعض الأدوية أيضا أن تزيد من خطر الإصابة بالحالة.

وأشارت إلى أن ارتفاع ضغط الدم يحدث عندما تصل القوة التي تدفع جدران الشرايين إلى حد معين، وأنه مع تزايد هذا الضغط ، يزداد خطر الإصابة بأمراض قاتلة.

ونقلت الصحيفة عن الدكتور عباس كناني خبير الصيدلة في مؤسسة ”Chemist Click“ قوله، إن بعض الأدوية التي تهدف إلى تخفيف الأعراض الشبيهة بـ“الأنفلونزا“، يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالقاتل الصامت (ارتفاع ضغط الدم).

وأضاف الدكتور كناني، أنه مع اشتداد البرد، يلجأ الكثير من الأشخاص إلى المنتجات لتخفيف الاحتقان والأوجاع والأعراض الأخرى الشبيهة بالإنفلونزا.

وأوضح أن الكثير من الأدوية تهدف إلى تخفيف نزلات البرد والحساسية والتهاب الجيوب الأنفية والتي يمكن العثور عليها غالبا مع الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية، مثل الإيبوبروفين والباراسيتامول.

وقالت الدراسة التي أعدتها وزارة الصحة البريطانية، إن ”مزيلات الاحتقان هي نوع من الأدوية التي يمكن أن توفر راحة قصيرة الأمد للأنف المسدودة“.

وأضافت: ”يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض حالات مثل البرد والإنفلونزا وحمى القش وغيرها من ردود الفعل التحسسية والنزلات والتهاب الجيوب الأنفية“.

وأشارت إلى أنه عندما يصاب شخص ما بنزلة برد، غالبا ما تصبح أنفه محتقنة لأن الجسم يرسل دما إضافيا إلى هذه المنطقة، ما يؤدي إلى تضخم الأوعية الدموية والأنسجة المجاورة.

وبحسب الدراسة، تُضاف مزيلات الاحتقان إلى الأدوية لاستهداف الاحتقان عن طريق عكس هذه العملية داخل الأوعية الدموية، وأن تلك الأدوية تستهدف الأوعية الدموية في الجسم كله وليس الأوعية الموجودة في الأنف فقط.

وقال كناني، إن ”مزيلات الاحتقان تخفف احتقان الأنف ولكنها يمكن أن تسبب زيادة في ضغط الدم“، مشيرة إلى أن مزيلات الاحتقان الموجودة في المنتجات التي لا تحتاج إلى وصفة طبية المستخدمة في البرد والإنفلونزا تحتوي على السودوإيفيدرين والإيفيدرين والزيلوميتازولين والأوكسي ميتازولين، والتي تقلل الالتهاب بالأنف وتضيق الأوعية الدموية.

وأضاف: ”بالتسبب في انقباض الأوعية الدموية في جميع أنحاء الجسم ، يمكن أن تكون هذه الأدوية ضارة بشكل خاص للأفراد المصابين بارتفاع ضغط الدم“.