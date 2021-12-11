اكتشاف أول 6 إصابات بالمتحور أوميكرون في تركيا

نقلت محطة (تي.آر.تي خبر) التلفزيونية التركية، السبت، عن وزير الصحة فخر الدين قوجه قوله إنه تم اكتشاف أول ست إصابات بالسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا في تركيا.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول الحكومية أنه تم اكتشاف خمس إصابات في مدينة إزمير غرب البلاد، في حين جرى اكتشاف السادسة في إسطنبول.

ونُقل عن الوزير قوله: ”هذه الحالات الست لم تكن بحاجة إلى المستشفى. كانت الأعراض خفيفة جدا. وعولجوا كمرضى بالعيادات الخارجية ولم يكن لديهم أي مشكلات“.

وقبل أسبوعين، أغلقت تركيا حدودها أمام القادمين من جنوب أفريقيا وبوتسوانا وموزامبيق وناميبيا وزيمبابوي؛ لمنع انتشار المتحور الجديد.

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في تركيا، السبت، 19255، فضلا عن 191 وفاة. وقد انخفض عدد الإصابات اليومي في البلاد من حوالي 30 ألفا في أكتوبر تشرين الأول.

وأظهرت دراسة علمية يابانية أخيرة أن متحور فيروس الكورونا الذي اكتسب اسم “ أوميكرون“ أكثر قابلية للانتقال بمقدار 4.2 مرة في مرحلته المبكرة من متحور دلتا.

الدراسة العلمية التي نشرتها، الخميس، وكالة بلومبيرغ، أجراها العالم الياباني هيروشي نيشيورا، أستاذ العلوم الصحية والبيئية بجامعة كيوتو، والمتخصص في النمذجة الرياضية للأمراض المعدية، إذ قام بتحليل بيانات الجينوم المتاحة حتى الـ26 من نوفمبر في جنوب أفريقيا في مقاطعة غوتنغ.

وقال نيشيورا في النتائج التي توصل إليها، والتي عُرضت في اجتماع للجنة الاستشارية بوزارة الصحة، أمس الأربعاء، إن ”متغير أوميكرون ينتشر أسرع، ويعاند المناعة“ التي يجري بناؤها بشكل طبيعي وتعزيزها من خلال اللقاحات ”.

ومن شأن هذه المستخلصات الجديدة أن تؤكد المخاوف بشأن عدوى السلالة الجديدة، بعد أن كانت منظمة الصحة العالمية عرضت تقييما مبدئيا يُهوّن من حدة المخاوف الأممية تجاه المتحور الجديد، لكن مع الدعوة للتحرّز كونه يمكن أن يؤدي إلى زيادة العواصف مع ”عواقب وخيمة“.

كما قالت شركتا فايزر وبيونتيك هذا الأسبوع إن ”جرعة معززة من لقاحهما يمكن أن تعزز الحماية ضد السلالة“7.

وأشار تقرير بلومبيرغ إلى أن دراسة نيشيورا لم تتم مراجعتها حتى الآن. وقد تم إجراء تحليلاتها الجديدة باستخدام الطريقة ذاتها التي استخدمها العالم الياباني في دراسة نشرت في يوليو/ تموز من قبل المجلة الطبية“ يورو سيرفيلانس“ حول هيمنة دلتا المتوقعة قبل أولمبياد طوكيو.