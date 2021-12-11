رصد حالة إصابة بشرية بانفلونزا الطيور في إقليم قوانغدونغ بالصين

ذكرت السلطات الصحية في إقليم قوانغدونغ بجنوب الصين، اليوم السبت، أنه تم رصد حالة إصابة بشرية بسلالة انفلونزا الطيور (إتش5 إن6) في مدينة هويتشو.

وقالت لجنة الصحة بإقليم قوانغدونغ في بيان لها إن الخبراء يعتبرون أن خطر انتقال العدوى سيكون منخفضا في هذه المرحلة.

لكنها قالت إن الخبراء نصحوا المواطنين بتوخي الحذر واتخاذ إجراءات وقائية مثل تجنب الذهاب إلى الأسواق التي تبيع الدواجن الحية حيث إن من المحتمل حدوث إصابات بسلالتي (إتش5 إن6) و(إتش9 إن2) خلال الشتاء والربيع.

وذكرت اللجنة في البيان أن الرجل المصاب يبلغ من العمر 68 عاما ويخضع للعلاج في المستشفى.

وقفز عدد المصابين بفيروس انفلونزا الطيور (إتش5 إن6) في الصين هذا العام، ما أثار مخاوف بعض الخبراء الذين يقولون إن سلالة انتشرت في السابق تحورت على ما يبدو وربما تكون أكثر عدوى بالنسبة للبشر.

وتوفي عدد من المصابين بسلالة (إتش5 إن6) في الصين هذا العام وفقا لبيانات الحكومات المحلية وتقارير منظمة الصحة العالمية.

وكانت الصين قد أعلنت في يونيو الماضي تسجيل أول إصابة بشرية بسلالة انفلونزا الطيور (إتش10 إن3)، لكنها أشارت إلى أن خطر انتشار للفيروس في أوساط البشر ”يعد منخفضا“.

وقيل حينها إن رجلاً يبلغ من العمر 41 عاما أدخل إلى المستشفى بعدما ظهرت عليه أعراض حمى في مدينة تشنغ يانغ في 28 من نيسان/ أبريل، وشخصت إصابته بـ (إتش10 إن3) بعد شهر، بحسب ما ذكرت لجنة الصحة الوطنية الصينية في بيان لها.

ورصِدت نسخ عديدة من فيروسات انفلونزا الطيور في أوساط الحيوانات في أسواق الصين، لكن نادرا ما تتفشى بشكل واسع في أوساط البشر.