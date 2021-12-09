الأردن يعلن تسجيل أول إصابتين بمتحور "أوميكرون"

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، مساء يوم الخميس، عن تسجيل أول حالتي إصابة بمتحور ”أوميكرون“ في المملكة.

وأوضحت الوزارة أن الإصابة الأولى تعود لشخص أردني قادم من جنوب أفريقيا، وتم حجره مباشرة في أحد فنادق العاصمة عمان، بحسب وكالة الأنباء الرسمية الأردنية (بترا).

وأضافت أن ”الإصابة الثانية تعود لمواطن أردني لا يوجد له تاريخ سفر إلى خارج البلاد مؤخرا، وهو محجور عليه في أحد فنادق عمان أيضا“.

وأكدت أنه ”يتم حاليا إجراء عملية استقصاء وبائي لمعرفة تفاصيل الإصابة الثانية“.

وكان المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أعلن في وقت سابق من يوم الخميس، عن إجراءات جديدة للقادمين في المطارات والمعابر الحدودية، اعتبارا من تاريخ 12 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، وذلك في ضوء تطورات الوضع الوبائي في المملكة“.

وبحسب المركز، تشمل الإجراءات الجديدة ”إجراء فحص PCR لجميع القادمين إلى الأردن، خلال 72 ساعة من السفر، والتسجيل على منصة GATEWAY2JORDAN والحصول على QRCODE والذي يخوله بالصعود إلى الطائرة، من أجل اجراء فحص PCR عند وصوله إلى أحد مطارات المملكة“.

وأشار المركز إلى أنه سيتم إعفاء الأطفال دون سن الخمسة أعوام، من هذا القرار.

وأضاف أنه فيما يتعلق بالقادمين إلى المملكة عبر الحدود البرية، فقد ”تقرر شرط إحضار فحص PCR خلال 72 ساعة التي تسبق الدخول إلى المملكة، والتسجيل على منصة GATEWAY2JORDAN والحصول على QRCODE قبل وصوله إحدى المراكز الحدودية لإجراء فحص PCR داخل المركز الحدودي، ويعفى من هذا القرار الأطفال دون سن الخمس سنوات“.

وشملت الإجراءات الجديدة أيضا، إلغاء القرار السابق بإعفاء الحاصلين على شهادة تطعيم، من إجراء فحص PCR عند وصولهم إلى أرض المملكة.

كما ألغي القرار السابق باستثناء الأردنيين الذين تلقوا المطعوم من إجراء فحص PCR في بلد المغادرة قبل القدوم إلى المملكة في السفر الذي لا يتجاوز 10 أيام.

ومن المتوقع أن يتفوق متحور ”أوميكرون“ على متحور ”دلتا“، ليصبح السلالة المهيمنة في وباء كورونا بجميع أنحاء العالم.

ويُعتقد أن المتحور الجديد أكثر قابلية للانتقال من سابقه، ولكن شدته لا تزال غير واضحة.