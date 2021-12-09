لبنان يعلن تسجيل أول إصابتين بالمتحور "أوميكرون"

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الخميس، تسجيل أول إصابتين على أراضيها بمتحور السلالة الجديدة ”أوميكرون“ من فيروس كورونا، لدى مسافرين اثنين قدما من أفريقيا، غداة تسجيل البلاد معدل إصابات يومي هو الأعلى منذ أشهر.

وقال وزير الصحة فراس أبيض خلال مؤتمر صحفي: ”من خلال تتبع الحالات خصوصا الوافدة عبر المطار (..) هناك حالتان ثمة شك كبير بأن تكونا من متحورة أوميكرون“.

وأوضح ردا على سؤال، أن ”المسافرين الاثنين قدما عبر المطار من أفريقيا، وهما في حالة حجر كامل منذ وصولهما“.

وسجّل لبنان أمس الأربعاء 1994 إصابة بفيروس كورونا، في واحد من أعلى الأرقام المسجلة منذ فترة طويلة، وفق أبيض، إضافة إلى تسع وفيات.

ومنذ بدء تفشي الوباء، أحصت السلطات اللبنانية أكثر من 683 ألف إصابة، بينها 8.804 وفيات.

وأبدى وزير الصحة خشيته من ارتفاع أعداد الإصابات في الآونة الأخيرة. وقال: ”حقيقة هذا الموضوع مقلق بالنسبة لنا خصوصا مع وضع المستشفيات التي باتت قدرتها على التحمل أو تكرار ما حدث خلال العام الماضي أقل مع كل الضغوط التي تواجهها والهجرة في الكوادر التمريضية والطبية“.

وشهد لبنان قبل عام ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات والوفيات، ما استنفد القدرات الاستيعابية القصوى للمستشفيات وأرهق كوادرها، واستدعى فرض السلطات قيودا صارمة، بينها حظر تجول على مدار الساعة طيلة أسابيع، لتخفيف العبء عن القطاع الطبي.

واستنزفت الأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان منذ عامين، والتي فاقمها تفشي كورونا ثم انفجار مرفأ بيروت المروع، القطاع الصحي في البلاد وقدرته على تقديم الخدمات الاستشفائية، خصوصا بعد هجرة الآلاف من العاملين في القطاع من أطباء وممرضين واختصاصيين، ممن تضاءلت رواتبهم على وقع خسارة الليرة أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار.