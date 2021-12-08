هيئة الدواء المصرية تحذر من "الخلطة السحرية" لعلاج نزلات البرد

حذرت هيئة الدواء المصرية في بيان لها، اليوم الأربعاء، من استخدام ما تسمى بـ ”الخلطة السحرية“ لعلاج نزلات البرد، نظرا لاحتوائها على مادة الكورتيزون التي تسبب ضعفا في المناعة، وتؤثر بشكل مضر على مرضى السكري، وارتفاع ضغط الدم.

يأتي ذلك في ظل التغيرات والتقلبات التي يشهدها المناخ بشكل عام، خاصة في ظل تفشي وباء كورونا ومتحوراته المختلفة في دول مختلفة، وتأثيراتها على الصحة العامة.

وقالت الهيئة في منشور عبر صفحتها في فيسبوك: ”حذرت #هيئة_الدواء_المصرية من استخدام ما يسمى شعبيا (حقنة البرد)، أو ما يطلق عليها الخلطة السحرية لعلاج نزلات البرد، والتي تكون خليطا من: المضاد الحيوي، والكورتيزون، ومسكن الألم“.

وأضاف البيان: ”تؤكد الهيئة أن علاج نزلات البرد يعتمد على بعض الأدوية التي تساعد على تخفيف شدة الأعراض، بعد استشارة الطبيب أو الصيدلي المختص“.

ولفت البيان إلى أن ”الاستخدام الأمثل للأدوية يجب أن يكون وفقا للحالة الصحية لكل شخص على حدة، ونبهت لخطورة الإفراط فى استخدام الكورتيزون؛ حيث إنه يسبب ضعفا في المناعة، ويؤثر بشكل مضر على مرضى السكري، وارتفاع ضغط الدم“.

وأوضح بيان هيئة الدواء المصرية أن ”المضاد الحيوي بشكل عام لا يعالج نزلات البرد؛ لأنها عدوى فيروسية، وإنما يستخدم لعلاج العدوى البكتيرية، فضلا عن أن الإفراط في استخدام المضادات الحيوية يجعل الجسم مقاوماً لها على المدى البعيد“.

وأشار بيان الهيئة إلى أن ”الاستخدام الزائد لمسكنات الآلام وخافض الحرارة يسبب مشاكل صحية لمرضى الكبد والقلب والسكري والربو، والإفراط في استخدامه يسبب قرحة في المعدة، واختلالا في وظائف الكلى“.

تزامن ذلك مع إطلاق الهيئة مبادرة ”معا نحو دواء آمن“؛ بهدف المساهمة في تطوير الرعاية الصيدلية بالصيدليات العامة في مصر لتطبيق أنشطة اليقظة الصيدلية؛ مما يضمن الحصول على دواء آمن للمرضى.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز خدمات الصيدليات العامة لتقديم خدمة استقبال بلاغات الآثار الجانبية للأدوية؛ من خلال رفع مستوى الأداء الفني للصيادلة، وتقديم دواء أو مستلزم طبي آمن للمريض المصري، وتدشين مجموعة مركز اليقظة الدوائية المصري “ Community Club EPVC“، التي تضم الصيدليات الرائدة في تطبيق أنشطة اليقظة الصيدلية.