الكويت تسجل أول إصابة بالمتحور أوميكرون

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، تسجيل أول إصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون، وذلك بعد ظهور نتائج التخطيط الجيني.

وقالت الوزارة في بيان لها نشرته وكالة الأنباء الرسمية ”كونا“ إن الإصابة تعود لمسافر أوروبي قدم إلى الكويت من إحدى الدول الإفريقية، التي سجلت إصابات بالمتحور الجديد.

وقال عبدالله السند المتحدث باسم الوزارة إن المسافر كان قد حصل على جرعتين من لقاح كوفيد 19 في وقت سابق مؤكدا أن المسافر يخضع للحجر الصحي المؤسسي منذ قدومه إلى الكويت، وذلك وفقا لبروتوكولات وزارة الصحة التي يتم تحديثها بما يتوافق مع المستجدات الصحية العالمية.

وأوضح أنه تزامنا مع الإعلان عن ظهور أنماط جديدة من فيروس كورونا في بعض دول العالم، فقد بادرت الوزارة واستمرت باتخاذ سلسلة من الإجراءات الاحترازية الاستباقية التي منها الجهد القائم على التخطيط الجيني عبر الفرق الفنية المتخصصة لاحتواء انتشار الفيروس.

وبعث السند برسالة طمأنة للجمهور على استقرار الوضع الصحي في البلاد مؤكدا ضرورة مداومة العمل والاستمرار بالأخذ بسبل الوقاية كافة التي من أبرزها استكمال التطعيم بلقاح كوفيد 19 والمبادرة إلى أخذ الجرعة الثالثة.

وقال إن الدراسات أثبتت فعاليات الجرعة التعزيزية في الحماية والوقاية بنسبة كبيرة داعيا إلى تجنب التجمعات غير الآمنة ومداومة تطهير اليدين وتغطية الفن والأنف وتجنب السفر إلا للضرورة متمنيا للجميع السلامة والصحة.

يذكر أن مجلس الوزراء الكويتي كان قد قرر في نوفمبر إيقاف رحلات الطيران المباشرة من تسع دول أفريقية بسبب السلالة الجديدة ”أوميكرون“ من فيروس كورونا، باستثناء طائرات الشحن، اعتبارا من يوم الأحد، وفق ما ذكر مركز التواصل الحكومي.

وأكد المجلس أن هذه الدول هي جنوب أفريقيا، ونامبيا، وبتسوانا، وزيمبابوي، وموزمبيق، وليسوتو، وإسواتيني، وزامبيا، وملاوي.

وقال ”إن الحجر الصحي سيُطبق على المواطنين القادمين من تلك الدول سواء كان القدوم مباشرة أو عن طريق دول أخرى لمدة 14 يوما على الأقل“.