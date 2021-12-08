الأمم المتحدة: التطعيم الإجباري غير مقبول "تحت أي ظرف"

أكدت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، اليوم الأربعاء، أن على الدول التي تفكّر في جعل التطعيم ضد كوفيد إجباريا ضمان احترام حقوق الإنسان.

وشددت المسؤولة الأوروبية على أن فرض اللقاحات لم يكن يوما مقبولا.

وحذّرت باشليه في رسالة مصوّرة إلى ندوة لمجلس حقوق الإنسان من وجود اعتبارات حقوقية مهمة لا بد من أخذها في الحسبان قبل جعل التطعيم إجباريا.

وقالت وفق نص التسجيل: ”على أي تطعيم إلزامي أن يمتثل إلى المبادئ القانونية والضرورة والتناسب وعدم التمييز“.

وأضافت باشليه أنه ”لا يجب تحت أي ظرف كان إجبار الناس على تلقي اللقاح“.

وأشارت إلى أن مسألة أن الدول التي تفكر بفرض اللقاحات لحماية السكان في وقت تواجه أوروبا وغيرها من المناطق تفشيا واسعا للوباء، تحمل ”بالتأكيد أعلى درجات الشرعية والأهمية“.

لكن مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان شددت على ”عدم استخدام إلزامية اللقاحات إلا لتحقيق أهداف ملحة تتعلق بالصحة العامة“.

وتابعت ميشيل: ”كما يجب التفكير فيها فقط عندما تفشل إجراءات أقل تدخلا مثل وضع الكمامات والتباعد الاجتماعي في تحقيق احتياجات صحية كهذه“.

كما ذكرت أنه لتكون أي خطوات ملزمة مقبولة، على الدول ضمان أن تكون اللقاحات متاحة فعلا وبمتناول السكان ماديا.

وشددت على أن ”تكون اللقاحات المستخدمة آمنة بما فيه الكفاية وفعالة لتحقيق أهداف الصحة العامة“.

وأشارت إلى أن على أي نظام تطعيم أن يكون مرنا بما يكفي للسماح بـ“استثناءات مناسبة، مثل الحالات التي يكون اللقاح فيها محظورا طبيا بالنسبة لفرد ما“.

ولفتت إلى أنه يمكن أن يكون من المناسب فرض قيود على بعض الحقوق والحريات بما في ذلك اشتراط التطعيم للوصول إلى المدارس والمستشفيات وغيرها من الأماكن العامة.

لكن المفوضة الأوروبية أكدت أن إعطاء اللقاح بشكل إجباري أمر لم يكن يوما مقبولا ”حتى وإن كان لرفض الشخص الامتثال لسياسة التطعيم الإجباري عواقب قانونية أخرى، بما يشمل مثلا فرض غرامات“.

وقالت ميشيل: ”عندما يتم فرض عقوبات، يجب أن تكون متناسبة وتخضع لمراجعة من قبل السلطات القضائية“.

يشار إلى أن شركة بايونتيك أعلنت اليوم الأربعاء، أن اللقاح المضاد لكوفيد-19 الذي طوّرته شركتا فايزر وبايونتيك لا يزال ”فعّالًا“ على متحورة أوميكرون بعد ”ثلاث جرعات“.

وأشارت بيونتيك إلى نية الشركتين تطوير لقاح مخصّص للمتحورة ”بحلول آذار/مارس“.