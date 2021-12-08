دراسة: شرب البابونج يخفض السكر في الدم

أفادت دراسة طبية نشرت في بريطانيا، اليوم الأربعاء، بأن تناول مشروب البابونج يساعد على خفض مستويات السكر في الدم ما يساعد مرضى السكري على السيطرة على معدلات السكر المرتفعة لديهم.

وبحسب صحيفة ”ديلي اكسبرس“ يعتبر السكري من ”الفئة 2“ حالة مزمنة تهدد مستويات السكر في الدم بإرهاق الجسم.

وأشارت إلى أن دراسة نشرت في مجلة ”التغذية“ البريطانية، وجدت أن تناول مشروب البابونج ”يخفض بشكل ملحوظ“ مستويات السكر في الدم بعد تناول الطعام.

ولفتت الدراسة إلى أن البنكرياس يفرز هرمونًا يسمى الأنسولين والدور الأساسي لهذه العملية هو تنظيم مستويات السكر في الدم.

وأشارت الدراسة إلى أنه في حال الإصابة بداء السكري من الفئة 2، فإن هذه الآلية لا تعمل بشكل صحيح ما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر، والتي إذا تركت دون علاج فإنها ستؤدي على مضاعفات خطيرة.

وتوصلت الدراسة إلى أن شرب ثلاثة أكواب من شاي البابونج يوميًا يمكن أن يحسن التحكم في مستويات السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بداء السكري.

وأشارت الصحيفة إلى أن الباحثين استهدفوا التحقيق في كيفية تأثير شاي البابونج على التحكم في نسبة السكر في الدم ومستويات مضادات الأكسدة.

وأوضحت أنه تم تجنيد 64 مشاركًا يعانون من مرض السكري من الفئة 2، تتراوح أعمارهم بين 30 و 60 عامًا وتم الطلب منهم تناول شاي البابونج ثلاث مرات في اليوم مباشرة بعد الوجبات لمدة ثمانية أسابيع، وأن مجموعة أخرى طلب منها شرب الماء.

ووجدت الدراسة أن المجموعة التي تناولت شاي البابونج سجلت انخفاضا ”بشكل ملحوظ“ في مستويات الهيموجلوبين السكري والأنسولين في الدم، بالإضافة إلى زيادة كبيرة في قدرة مضادات الأكسدة الإجمالية مقارنة بتلك الموجودة في المجموعة الأخرى.

وقالت الصحيفة:“خلص الباحثون في الدراسة إلى أن شاي البابونج يمكن أن يكون مفيدًا في تقليل عوامل خطر الإصابة بمرض السكري، ووجدوا أن تناول شاي البابونج على المدى القصير له آثار مفيدة على التحكم في نسبة السكر في الدم وحالة مضادات الأكسدة لدى مرضى السكري من النوع 2″.

جدير بالذكر أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ”FDA“ وافقت على جهاز جديد يندرج تحت أنظمة مراقبة نسبة السكر في الدم، إذ يسمح للمستخدمين بإجراء الاختبار بضغطة زر واحدة، بدلا من لصق الأصابع أو إدخال شرائط الاختبار في جهاز القياس.