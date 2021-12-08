فايزر/بايونتيك: لقاحنا لا يزال فعالا ضد أوميكرون بعد ثلاث جرعات

لا يزال اللقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19) الذي طوّرته شركتا ”فايزر“ و“بايونتيك“ ”فعّالًا“ على متحور ”أوميكرون“ بعد ”ثلاث جرعات“، حسبما أعلنت ”بايونتيك“ الأربعاء.

وأشارت ”بايونتيك“ في بيان إلى نية الشركتين تطوير لقاح مخصص للمتحورة ”بحلول آذار/مارس“.

وبحسب الدراسات التي أجرتها المختبرات: ”لا يزال اللقاح فعالًا ضد كوفيد-19، لا سيما ضد متحورة أوميكرون، في حال أُخذت ثلاث جرعات منه“ بحيث ”قد لا تكفي جرعتان فقط لتحييد المتحورة“.

وورد في البيان: ”سنتابع تطوير لقاح محدد لمتحورة أوميكرون ونأمل بجعله متوفرًا بحلول آذار/مارس في حال تبين أن التكيف ضروريًا“.

وأضافت الشركتان: ”تعطي الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لكوفيد-19 مستوى من الأجسام المضادة المحيدة لمتحورة أوميكرون قريبا من المستوى الملحوظ بعد أول جرعتين“ ضد متحورات أخرى من كوفيد-19.

وقال رئيس شركة ”فايزر“ ألبير بورلا حسبما ورد في بيان إنه ”حتى لو أن جرعتين من اللقاح لا تزالان قادرتين على تأمين حماية ضد المرض الخطير الذي (قد) تتسبب به متحورة أوميكرون، من الواضح، بحسب المعطيات الأولية، أن الحماية ازدادت مع جرعة ثالثة من لقاحنا“.

ورُصدت متحورة أوميكرون التي اعتبرتها منظمة الصحة العالمية ”مثيرة للقلق“ و“سريعة الانتقال“ للمرة الأولى في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر في جنوب أفريقيا.

وتسبّب ظهور المتحورة بموجة ذعر خصوصًا في أوروبا التي تواجه موجة وبائية خامسة.

غير أن البيانات الأخيرة لمنظمة الصحة العالمية تفيد بأن المتحورة الجديدة لا تتسبب بعوارض أكثر حدة لدى المصاب بها.

من جهته، رأى المسؤول عن الحالات الطارئة في منظمة الصحة العالمية، أن ”ليس هناك أي سبب“ للتشكيك بفاعلية اللقاحات المتوافرة راهنا ضد كورونا في الحماية من الإصابات الحادة بـ“أوميكرون“.

وقال مايكل راين، في مقابلة مع وكالة فرانس برس الأربعاء: ”لدينا لقاحات عالية الفعالية أثبتت فعاليتها ضد جميع المتغيرات حتى الآن، من حيث شدة المرض والاستشفاء، وليس هناك أي سبب للتفكير بأن الأمر لن يكون كذلك“ مع أوميكرون، مشددا في الوقت نفسه على الحاجة لإجراء مزيد من الأبحاث في هذا الشأن.

وأضاف هذا الطبيب الذي نادرا ما يجري مقابلات صحفية فردية أن ”السلوك العام الذي نلاحظه حتى الآن لا يُظهر أي زيادة في الخطورة، في الواقع، فإن بعض الأماكن في إفريقيا الجنوبية تبلغ عن أعراض أخف“ بالمقارنة مع تلك التي تسببها نسخ متحورة سابقة من الفيروس.