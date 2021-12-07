الصحة العالمية: التلقيح الإجباري يجب أن يبقى حلا أخيرا

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إن التلقيح الإجباري ضد فيروس كورونا يجب أن يبقى حلا أخيرا، داعية إلى تعزيز حماية للأطفال من بين الفئة العمرية 5 إلى 14 عاما.

واعتبر الفرع الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا أن التلقيح الإجباري، الذي أقرته أو تنظر فيه بعض الدول، يجب أن يبقى حلا أخيرا، وفق ما ذكره المدير الإقليمي هانس كلوغه اليوم الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي عقده عبر الإنترنت.

وفي ظل تفشي جائحة كوفيد-19، دعا ”كلوغه“ إلى حماية أفضل للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و14 عاما، وهي الفئة العمرية الأكثر تضررا حاليا.

وجاء حديث منظمة الصحة العالمية بعد أيام من دعوة رئيسة المفوضية الأوروبية ”أورسولا فون دير لاين“، دول الاتحاد الأوروبي إلى مناقشة مسألة فرض التطعيم ضد فيروس كورونا بصورة إجبارية.

يشار إلى أن دول العالم _ومن بينها الدول الأوروبية_ تسعى إلى فرض إجراءات جديدة لمواجهة المتحور أوميكرون، الذي يثير القلق بسبب ما يُعتقد بقدرته على التفشي السريع.

وكانت النمسا أولى الدول الأوروبية التي أعلنت تلقي اللقاح إلزاميا لكل مواطنيها، اعتبارا من فبراير المقبل.

وفي الولايات المتحدة أعلن رئيس بلدية نيويورك ”بيل دي بلازيو“، ، اليوم الثلاثاء أن كل موظفي القطاع الخاص ملزمون بالتلقيح ضد كوفيد-19 اعتبارا من الـ27 من كانون الأول/ديسمبر.

وذهب دي بلازيو بذلك أبعد من الرئيس جو بايدن الذي كان أصدر قرارا ينص على إلزامية أن يتلقى اللقاح موظفو الشركات التي تضم أكثر من مئة شخص فقط.

وكان يفترض أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ في الرابع من كانون الثاني/يناير لكنه معلق حتى الآن بموجب قرار قضائي.

واعتبارا من التاريخ ذاته، سيتوجب على سكان نيويورك الذين تتخطى أعمارهم 12 عاما إظهار إثبات يؤكد أنهم تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لكوفيد-19، باستثناء الذين تلقوا لقاح جونسون آند جونسون بجرعة واحدة بحسب رئيس البلدية.

وأضافت رئاسة بلدية مدينة نيويورك ”بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام و11 عاما، سيتعين عليهم أن يظهروا اعتبارا من الـ14 من كانون الأول/ديسمبر أنهم تلقوا جرعة واحدة من اللقاح للمشاركة في الأنشطة المكملة للدراسة المدرسية التي تنطوي على مخاطر، مثل: الرياضة، والموسيقى، والرقص“.