أوميكرون تنتشر في ثلث الولايات الأمريكية

قال مسؤولون صحيون أمريكيون الأحد إن أوميكرون، سلالة فيروس كورونا الجديدة، انتشرت في نحو ثلث الولايات الأمريكية لكن السلالة دلتا ما زالت تمثل أغلب إصابات كوفيد-19 مع زيادة عدد الحالات على مستوى البلاد.

ورغم أن ظهور السلالة الجديدة أثار الانزعاج في أنحاء العالم، قال أنتوني فاوتشي كبير مسؤولي الأمراض المعدية في الولايات المتحدة لقناة سي.إن.إن التلفزيونية ”حتى الآن لا يبدو أنها تسبب درجة خطيرة من حدة المرض“ لكنه أضاف أن من المبكر للغاية استخلاص نتائج محددة وإنه ما زالت هناك حاجة لمزيد من الدراسة.

وقال فاوتشي، وهو كبير المستشارين الطبيين للرئيس جو بايدن، إنه يأمل أيضا في أن ترفع الولايات المتحدة الحظر الذي فرضته على المسافرين من الجنوب الأفريقي في غضون ”فترة معقولة من الوقت“.

وقالت كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية سمية سواميناثن، إن السلالة الجديدة ”أوميكرون“ المتحورة من فيروس كورونا شديدة العدوى، لكن يجب ألا يشعر الناس بالذعر بسببها.

وتأتي تلك التصريحات في وقت شهدت فيه عدة دول إصابات لمواطنيها بالمتحور الجديد مثل فرنسا وأمريكا وسويسرا وبريطانيا وماليزيا، بحسب ”رويترز“.

وقالت سواميناثن خلال مقابلة في مؤتمر ”رويترز نكست“ الجمعة: ”إن التعامل الصحيح هو التأهب والحذر وليس الذعر في مواجهة المتحور الجديد“.

وأضافت: ”إلى أي مدى يتعين أن نقلق؟ نحن في حاجة للتأهب والحذر لا الذعر، لأننا في وضع مختلف عما كنا عليه قبل عام“.

وقالت إن ظهور المتحور الجديد أمر غير مرحب به، لكنها أضافت أن العالم مستعد على نحو أفضل نظرا لصنع لقاحات منذ بداية الجائحة.

وطالبت سواميناثن بالانتظار على أمل أن يكون أقل وطأة، إلا أنه من السابق لأوانه التوصل إلى نتيجة بشأن المتحور ككل.

وفي وقت أعلنت فيه عشرات الدول فرض إجراءات وقيود جديدة للحد من انتشار المتحور الجديد، أعلنت ألمانيا أنها تفكر في فرض التطعيم الإجباري ضد كورونا.

وأعلنت أستراليا الجمعة أنها رصدت أول إصابة بأوميكرون لدى طالب لم يسافر إلى الخارج، وتشير الأحداث إلى أن المتحور بدأ الانتشار في الأراضي الأسترالية.

وانضمت ماليزيا أيضا إلى قائمة الدول التي رصدت أول إصابة بالمتحور، وأشارت وزارة الصحة إلى أن أول إصابة على أراضيها هي لزائر أجنبي من جنوب أفريقيا كان قد وصل إلى ماليزيا عن طريق سنغافورة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وأعلنت هيئة الصحة في بريطانيا تسجيل 54 ألف إصابة بفيروس كورونا، وهو أعلى مستوى عدوى يومي تسجله البلاد منذ تموز/يوليو الماضي، وأوضحت أن إجمالي عدد الإصابات بالمتحور الجديد أوميكرون ارتفع إلى 42 إصابة.