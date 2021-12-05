السعودية تسمح للوافدين ممن تلقوا لقاح "سبوتنيك في" بدخول أراضيها

أعلنت هيئة الصحة العامة في المملكة العربية السعودية، يوم الأحد، السماح لمتلقي لقاح ”سبوتنيك في“ الروسي المضاد لفيروس كورونا، دخول البلاد، للقيام بزيارات قصيرة.

وأدرجت الهيئة اللقاح الروسي، ضمن تحديثات تطبيق ”وقاية“ للقاحات المسموح للمطعمين بها، دخول المملكة، بحسب ما ظهر على موقع الهيئة الإلكتروني.

وأوضحت الهيئة أن الحاصلين على جرعتي لقاح ”سبوتنيك في“ مسموح لهم بالدخول ”لغرض الزيارة القصيرة، وتشمل العمرة والحج ابتداء من 1 كانون الثاني/ يناير 2022“.

من جهته، قال بيان صادر عن الصندوق الروسي للاستثمار المباشر الذي موّل إنتاج لقاح ”سبوتنيك في“ إن السعودية ”أعطت موافقتها على دخول أفراد تلقوا لقاح سبوتنيك في الروسي إلى أراضيها اعتبارا من الأول من كانون الثاني/ يناير 2022“.

وأضاف بيان الصندوق أن القرار ”سيمكن مسلمين من كل أنحاء العالم ممن تلقوا لقاح سبوتنيك في من أداء مناسك الحج والعمرة“ في مكة والمدينة.

وأشار البيان الذي نقلته وكالة ”فرانس برس“، إلى أنه ”سيتعيّن على السياح الأجانب الذين تلقوا لقاح سبوتنيك في أن يخضعوا لحجر لمدة 48 ساعة ولفحص بي.سي.آر“.

وبخطوتها هذه تحذو السعودية حذو أكثر من مئة دولة تسمح بدخول الملقّحين بمطعوم ”سبوتنيك في“، وفق الصندوق الروسي للاستثمار المباشر، الذي أوضح أن 15 دولة فقط بينها الولايات المتحدة تطلب من الوافدين تلقي لقاحات غير سبوتنيك في.

وللعام الثاني أجبر تفشي فيروس كورونا السلطات السعودية على تقليص عدد الحجاج بشكل كبير، وهذا العام اقتصر عدد الحجاج على 60 ألفا من المواطنين والمقيمين الذين تلقوا كامل جرعات اللقاحات.

وكانت روسيا قد وافقت في آب/ أغسطس 2020، على استخدام لقاحها ”سبوتنيك في“ علما بأن التجارب السريرية واسعة النطاق لم تكن قد أنجزت، مما أثار مخاوف خبراء إزاء سرعة الترخيص المعطى له.

لكن مذّاك اعتُبر اللقاح آمنا وذا فاعلية تتخطى 90% في تقرير نشرته صحيفة ”ذا لانسيت“ الطبية.

إلا أن اللقاح الروسي لم ينل إلى الآن مصادقة منظمة الصحة العالمية أو السلطات الطبية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.