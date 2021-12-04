ريو دي جانيرو تلغي احتفالاتها بالعام الجديد بسبب أوميكرون

قرّرت ريو دي جانيرو ألّا تستقبل العام الجديد بالاحتفالات التي اعتادت على تنظيمها، حسب ما أعلنت سلطات المدينة السبت، وذلك بسبب رصد المتحوّرة أوميكرون في البرازيل.

ويُثير هذا القرار مخاوف من إمكان إلغاء الكرنفال الشهير الذي من المقرّر إقامته في الفترة الممتدّة من 25 شباط/فبراير إلى الأوّل من آذار/مارس، وهو كان ألغي العام الماضي بسبب جائحة كوفيد-19.

وقال رئيس بلديّة المدينة، إدواردو بايس، على تويتر ”بحزن“، ”سنُلغي الاحتفال الرسمي بالعام الجديد“ الذي عادةً ما يجمع على شاطئ كوباكابانا نحو ثلاثة ملايين شخص وسط أجواء من الموسيقى والألعاب الناريّة.

وأعلن منظمو كرنفال ريو دي جانيرو، في نهاية العام 2020 أنّ نسخة العام 2021 من الكرنفال الأشهر في العالم، والتي تجرى سنويا في شباط/ فبراير، أرجئت إلى أجل غير مسمّى؛ بسبب وباء كورونا المستجد، الذي ما زال يتفشى بقوة في البرازيل.

وقال جورجي كاستانييرا، رئيس الرابطة المستقلة لمدارس السامبا في ريو دي جانيرو (لييسا) المسؤولة عن تنظيم هذا الحدث السنوي، للصحفيين: ”لقد انتهينا إلى استنتاج مفاده أنّه يجب تأجيل الحدث“.

وأضاف: ”ببساطة لا يمكننا إجراؤه في شباط/ فبراير. لن يكون لدى مدارس السامبا الوقت أو الموارد المالية والتنظيمية لكي تكون جاهزة في شباط/ فبراير“.

وينطبق قرار ”لييسا“ على الفعالية الرسمية الأساسية في الكرنفال، وهي مسابقة مدارس السامبا التي تجري على جادة سامبودرومو الشهيرة، وكان لا يسري على التجمعات حفلات الشوارع التي تجري على هامش الكرنفال، لكن في ظل وجود المنحور الجديد أوميكرون، قد يكون عناك قرار يشمل حتى التجمعات.

وحتّى الآن، سجّلت البرازيل ستّ حالات مؤكّدة بالمتحوّرة أوميكرون: اثنتان في برازيليا، وواحدة في بورتو أليغري، وثلاث حالات في ساو باولو التي ألغت أيضًا الجمعة احتفالاتها بالعام الجديد.

والجمعة الماضي، أظهرت بيانات لوزارة الصحة في البرازيل تسجيل 221 وفاة بكوفيد-19 و10627 إصابة جديدة.

وبذلك يبلغ إجمالي عدد الوفيات المسجلة بفيروس كورونا في البرازيل 615400 والإصابات 22 مليونا و129409.