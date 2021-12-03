تونس تعلن تسجيل أول إصابة بالمتحور "أوميكرون"

أعلن وزير الصحة التونسي علي المرابط، اليوم الجمعة، تسجيل أول حالة إصابة بمتحور فيروس كورونا المستجد ”أوميكرون“.

وأضاف الوزير المرابط أن ”المصاب شاب يبلغ من العمر 23 سنة، قدم من الكونغو إلى تونس على متن رحلة من مطار إسطنبول“.

وأوضح الوزير أن الإصابة تم اكتشافها يوم الأربعاء الأول من ديسمبر/كانون الثاني، بحسب إذاعة ”موزاييك“ التونسية.

وخضع المصاب لتحليل سريع لفيروس كورونا، كانت نتيجته إيجابية، ثم بعد الخضوع للتحاليل اللازمة تم التأكد من أنه مصاب بالمتحور الجديد ”أوميكرون“.

وجرى نقل المصاب إلى نزل خاص لإيواء المصابين من أجل الخضوع للحجر الصحي.

وكانت وزارة الصحة التونسية قد أعلنت تشديد الرقابة الصحية في مختلف المعابر الحدودية للبلاد، بعد ظهور متحور كورونا الجديد ”أوميكرون“ الذي صنفته منظمة الصحة العالمية بأنه “مقلق“.

وقررت السلطات التونسية، الثلاثاء، تعليق كامل الرحلات الجوية نحو المغرب، في سياق الإجراءات الاستثنائية التي يتم اتخاذها للوقاية من تفشي متحور ”أوميكرون“.

وكان المغرب قد اتخذ هذا القرار بسبب التفشي السريع للمتحور الجديد لفيروس كورونا“ ”أوميكرون” في أوروبا، وفي عدد من دول أفريقيا.

وتفرض السلطات في تونس على الوافدين إليها الذين تتجاوز أعمارهم 18 عاما إبراز شهادة تثبت تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

ويثير المتحور ”أوميكرون“ القلق عالميا بسبب عدد الطفرات الكبيرة لديه، التي يقدر عددها بـ 32 طفرة، مما يجعل الفيروس أكثر قدرة على مراوغة المناعة واللقاح.

وقالت كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية سمية سواميناثن، الجمعة، إن السلالة الجديدة ”أوميكرون“ المتحورة من فيروس كورونا شديدة العدوى، لكن يجب ألا يشعر الناس بالذعر بسببها.

وقالت سواميناثن، خلال مقابلة في مؤتمر ”رويترز نكست“: ”إن التعامل الصحيح هو التأهب والحذر، وليس الذعر في مواجهة المتحور الجديد“.