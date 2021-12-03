السعودية تشترط "جرعة تنشيطية" للملقحين ضد كورونا لارتياد الأنشطة العامة

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، اشتراط تلقي جرعة تنشيطية من لقاح كورونا لارتياد الأنشطة والمناسبات واستخدام وسائل النقل العامة في المملكة.

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان لها نشرته عبر تويتر: ”بداية من 1 فبراير 2022م.. تلقي الجرعة التنشيطية شرط لاستمرار ظهور حالة (محصّن) في تطبيق (توكلنا)، لكل من مضى (8) أشهر أو أكثر على تلقيهم الجرعة الثانية، وذلك للفئات العمرية (18) عامًا فأكثر“.

وأوضحت أن القرار اتخذ ”بناء على ما رفعته الجهات الصحية بشأن أهمية الحصول على الجرعات التنشيطية للقاحات كوفيد 19 لتعزيز مستوى المناعة بين أفراد المجتمع“.

وشدد البيان على أنه سيكون ظهور حالة (محصن) في تطبيق (توكلنا) شرطاً لعدة أمور، مثل دخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو رياضي أو سياحي.

وستكون الجرعة التنشيطية لازمة لدخول أية مناسبات ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية، وكذلك دخول أي منشأة حكومية أو خاصة سواء لأداء الأعمال أو المراجعة، وكذلك ركوب الطائرات ووسائل النقل العام.

بداية من 1 فبراير 2022م .. تلقي الجرعة التنشيطية شرط لاستمرار ظهور حالة (محصّن) في تطبيق (توكلنا)، لكل من مضى (8) أشهر أو أكثر على تلقيهم الجرعة الثانية، وذلك للفئات العمرية (18) عامًا فأكثر. pic.twitter.com/FDTm3WHh5e — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) December 3, 2021

وأشار بيان وزارة الداخلية السعودية إلى أنه سيستثنى من القرار الفئات المستثناة من أخذ اللقاح وفق ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

يشار إلى أن المملكة قررت قبل أيام تعليق السماح بدخول أراضيها لغير المواطنين، من القادمين بشكل مباشر أو غير مباشر من دول (جمهورية مالاوي، جمهورية زامبيا، جمهورية مدغشقر، جمهورية أنغولا، جمهورية سيشل، جمهورية موريشيوس، جمهورية جزر القمر) وإليها.

وقررت المملكة تطبيق كامل إجراءات الحجر الصحي المؤسسي المعتمد لمدة (5) أيام على جميع الفئات المستثناة من القادمين من تلك الدول، بمن في ذلك مواطنو المملكة، بغض النظر عن حالة التحصين.

وشددت وزارة الداخلية على أنه يلزم من دخل إلى المملكة قادماً من تلك الدول أو الدول المعلن عنها سابقًا، أو مر بها بعد تاريخ 1 نوفمبر 2021، أن تكون لديه نتيجة سلبية لفحص PCR للفيروس، قام بإجرائه بعد وصوله إلى المملكة.

وأوضحت أن كافة الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي عالميًا، مع تحذير المواطنين والمقيمين إلى تجنب السفر إلى الدول المشار إليها حتى إشعار آخر.

جاء ذلك بعد ظهور سلالة متحورة من فيروس كورونا (كوفيد 19) -(أوميكرون) “ Omicron “ في عدد من الدول، ورصد انتقال مصابين منها إلى دول أخرى.