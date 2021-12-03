بينها المكسرات.. أطعمة تساعد على حماية البصر تعرف عليها

أفادت دراسة طبية بريطانية نُشرت اليوم الجمعة بأن المكسرات والحمضيات يمكن أن تساعد على منع الإصابة بضعف البصر والتي تتطلب أحيانا تركيب عدسات لاصقة.

ووفقًا لدراسة بعنوان ”أمراض العيون المرتبطة بالعمر“ فإن بعض العناصر الغذائية الموجودة في بعض الوجبات الخفيفة قد تقلل من خطر التدهور المرتبط بالعمر في صحة العين.

وأشارت الدراسة إلى أن أحد هذه العناصر الغذائية التي تُعزى إلى تحسين صحة العين هي أحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي يمكن العثور عليها في المكسرات.

ولفتت إلى أن من العناصر الغذائية المفيدة الأخرى فيتامين ”E“ الموجود أيضًا في المكسرات مثل الجوز والجوز البرازيلي والكاجو والفول السوداني.

وقالت الدراسة: ”تعد البذور أيضًا مصدرًا غنيًا لأحماض أوميغا 3 الدهنية وفيتامين هـ – وهي رائعة لتناول الوجبات الخفيفة.

وتشمل الأمثلة بذور الشيا وبذور الكتان وبذور ”القنب“ مشيرة إلى أن الحمضيات تساعد أيضاً على منع تلف العين المرتبط بالعمر وخاصة الفواكه الحمضية الغنية بفيتامين ”هـ“ و ”ج“ المضاد للأكسدة.

وقالت الدراسة التي نشرتها صحيفة ”ديلي اكسبرس“ البريطانية: ”يلعب فيتامين (أ) دورًا أساسيًا في الرؤية فهو مكون من بروتين يسمى رودوبسين يساعد الشبكية على امتصاص الضوء“، مضيفة أن الجزر يعتبر أيضاً مصدراً رئيسياً لفيتامين “ أ “ ويمكن تناوله بانتظام كوجبة خفيفة.

ولفتت الدكتورة ويتني سيلتمان المشاركة في الدراسة إلى أن ”صحة العين الجيدة تبدأ مع الطعام الموجود في طبقك“، مشيرة إلى أن العناصر الغذائية تساعد فعلاً في الوقاية من مشاكل الرؤية المرتبطة بالعمر، مثل الضمور البقعي وإعتام عدسة العين.

وتابعت: ”يمكن أن يساعدك النظام الغذائي المتوازن أيضًا في الحفاظ على وزن صحي، وتقليل احتمالات الإصابة بالسمنة والأمراض ذات الصلة مثل مرض السكري من النوع الثاني الذي يمكن أن يؤدي إلى العمى، ومن المفيد أيضًا أن تقلع عن التدخين وأن تأخذ فترات راحة من النظر إلى الشاشة سواء كانت شاشة الحاسب الآلي أو الهاتف“.

ونبهت إلى أن التحديق طويلاً في الشاشات يؤدي عادة إلى إجهاد العين وعدم وضوح الرؤية وصعوبة التركيز على مسافة محددة وجفاف العينين والصداع وألم الكتف.

وقالت: ”يجب إراحة العيون كل 20 دقيقة ويمكنك القيام بذلك من خلال النظر لمسافة 20 قدمًا، لمدة 20 ثانية، كل 20 دقيقة“.