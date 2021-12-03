الصحة العالمية: لا وفيات مرتبطة بأوميكرون حتى الآن

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلن متحدث باسم منظمة الصحة العالمية، بأن المنظمة لم تتلق حتى الجمعة أي معلومات عن وفيات يحتمل أن تكون مرتبطة بالمتحور أوميكرون الجديدة لفيروس كورونا.

وقال كريستيان ليندماير خلال مؤتمر صحفي دوري للأمم المتحدة في جنيف: ”لم أطلع على أي معلومات تفيد بحدوث وفيات مرتبطة بأوميكرون“.

وأضاف أنه مع لجوء المزيد من الدول إلى إجراء فحوص لرصد المتحورة الجديدة ”سيكون لدينا مزيد من الإصابات، ومزيد من المعلومات، رغم أنني آمل ألا يكون هناك وفيات“.

رصدت المتحورة الجديدة التي صنفتها منظمة الصحة العالمية ”مقلقة“، لأول مرة في جنوب إفريقيا، ولكن منذ أن أبلغت سلطات البلد منظمة الصحة العالمية في 24 تشرين الثاني/نوفمبر، سجلت إصابات بأوميكرون في حوالي 30 دولة في جميع القارات.

ورغم أن الإصابات الأولى خارج إفريقيا الجنوبية مرتبطة بشكل عام بأشخاص سافروا إلى دول المنطقة، إلا أن حالات أولى لانتقال العدوى محليا بصدد الظهور في الولايات المتحدة وأستراليا على سبيل المثال.

وتعتبر منظمة الصحة العالمية أن هناك احتمالًا ”مرتفعًا“ لأن ”تنتشر أوميكرون عالميا“، وإن كانت تجهل حتى الآن العديد من الأمور حولها مثل شدة عدوتها وفعالية اللقاحات الموجودة ضدها وشدة الأعراض التي تسببها.

وفي إطار ذي صلة، قال أوغور شاهين، رئيس شركة بيونتيك الألمانية في مؤتمر رويترز نكست اليوم الجمعة إن شركته قد تكون قادرة على تعديل لقاحها المضاد لفيروس كورونا على نحو سريع نسبيا لمكافحة المتحور الجديد أوميكرون.

وأضاف أيضا أن اللقاحات ستظل توفر حماية من الأعراض الشديدة للمرض على الرغم من التحورات، وأنتجت بيونتيك بالتعاون مع فايزر أحد أوائل اللقاحات المضادة لكوفيد-19.

وتابع: ”هذه السلالة قد تكون قادرة على إصابة المُطعمين، نتوقع أن المصابين الذين تلقوا التطعيم سيتمتعون بالحماية من الأعراض الشديدة للمرض“.

وأشار إلى أن تحورات الفيروس تعني أنه من المرجح أن تصبح التطعيمات سنوية كما هو الحال مع الإنفلونزا الموسمية.

وفي وقت سابق، دعت منظمة الصحة العالمية إلى البقاء ”في حالة يقظة“ مع ظهور المتحور الجديد لفيروس كورونا الذي أطلق عليه اسم ”أوميكرون“.

وأكدت المنظمة في تصريحات على لسان مسؤول فيها، بأنها تعمل مع الخبراء في جميع أنحاء العالم، لتحديد تأثير أوميكرون على انتقال العدوى وشدة المرض.

وشدد المسؤول على ضرورة أن ”يستمر الناس في ارتداء الكمامة والالتزام بقواعد التباعد والنظافة الشخصية حتى عند تلقي التطعيم“.