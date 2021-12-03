رئيس شركة بيونتيك: يمكننا تعديل لقاحنا سريعا لمكافحة أوميكرون

قال رئيس شركة ”بيونتيك“ الألمانية أوغور شاهين يوم الجمعة، إن شركته قد تكون قادرة على تعديل لقاحها المضاد لفيروس كورونا على نحو سريع نسبيا لمكافحة المتحور الجديد أوميكرون.

وأضاف أيضا أن اللقاحات ستظل توفر حماية من الأعراض الشديدة للمرض على الرغم من التحورات.

وأنتجت ”بيونتيك“ بالتعاون مع ”فايزر“ أحد أوائل اللقاحات المضادة لكوفيد-19.

وتابع شاهين: ”هذه السلالة قد تكون قادرة على إصابة المُطعمين. نتوقع أن المصابين الذين تلقوا التطعيم سيتمتعون بالحماية من الأعراض الشديدة للمرض“.

وأشار إلى أن ”تحورات الفيروس تعني أنه من المرجح أن تصبح التطعيمات سنوية كما هو الحال مع الإنفلونزا الموسمية“.

وفي وقت سابق، دعت منظمة الصحة العالمية إلى البقاء ”في حالة يقظة“ مع ظهور المتحور الجديد لفيروس كورونا الذي أطلق عليه اسم ”أوميكرون“.

وأكدت المنظمة في تصريحات على لسان مسؤول فيها، بأنها تعمل مع الخبراء في جميع أنحاء العالم، لتحديد تأثير أوميكرون على انتقال العدوى وشدة المرض.

وشدد المسؤول على ضرورة أن ”يستمر الناس في ارتداء الكمامة والالتزام بقواعد التباعد والنظافة الشخصية حتى عند تلقي التطعيم“.

وأضاف أنه ”لا دليل على تراجع فاعلية اللقاحات بسبب المتحور الجديد أوميكرون“.

واعتبر أن ”بعض متحورات فيروس كورونا تنطوي على خطر متزايد لانتشار العدوى، في حين إن ”أوميكرون يثير حالة من الذعر في المجتمعات بسبب عدم اليقين المحيط به“.

وتابع المسؤول قائلا: ”لا سبب لدينا للاعتقاد بأن فترة حضانة أوميكرون تختلف عن أي متحورات أخرى لفيروس كورونا“، معلنا أنه ”تم رصد أكثر من 40 تحورا مرتبطا بسلالة أوميكرون“.

وزاد: ”إذا لم نتوصل إلى أدلة كافية حول اختلاف أوميكرون عن المتحورات الأخرى فلن نكون قادرين على الإجابة على الأسئلة المتعلقة به“.

ورجح أن ”تكون 24 دولة قد سجلت حالات إصابة بالمتحور أوميكرون حتى الآن“، بينمل أشار إلى أن ”البيانات الأولية تظهر أن اختبارات الكشف عن كوفيد-19 الحالية لم تتأثر كثيرا بأوميكرون“.

وأكد مسؤول منظمة الصحة العالمية عدم وجود ”حاجة لتطوير لقاح جديد حيث إن منتجي اللقاحات يحتاجون فقط إلى إجراء تعديلات بسيطة على اللقاحات الحالية“.

وبين أن ”هناك الكثير من الأدوات لمنع انتشار المتحور أوميكرون“.

وفي الوقت الذي طالب فيه المسؤول الدول بتكثيف الرصد الصحي للكشف المبكر عن المتحور الجديد، أكد أن أوروبا أصبحت مركزا لتفشي الجائحة، حيث أصبح المتحور دلتا المتحور السائد في أوروبا.