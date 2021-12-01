الإمارات تسجل أول إصابة بمتحور "أوميكرون" وتحدث بروتوكول المرور الأخضر

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الأربعاء، تسجيل أول إصابة بالمتحور ”أوميكرون“ لسيدة إفريقية قادمة من دولة أفريقية مروراً بدولة عربية، بحسب تغريدة للوزارة نشرتها عبر ”تويتر“.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أرفقته بالتغريدة، أن السيدة حاصلة على جرعتي لقاح كوفيد 19 حسب البروتوكول الوطني المعتمد.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم عزل المصابة ومتابعة حالتها، حيث لم تظهر عليها أية أعراض، كما تم عزل المخالطين لها واتخاذ كافة الإجراءات الصحية اللازمة.

وأكدت الوزارة جاهزية القطاع الصحي للتعامل مع مختلف التحورات من خلال اتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية، من خلال التقصي وإجراء الفحوصات المطلوبة.

وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعلن تسجيل أول إصابة بالمتحور "أوميكرون"لسيدة إفريقية#وزارة_الصحة_ووقاية_المجتمع_الإمارات #mohapuae pic.twitter.com/SP2ZSYGLOy — وزارة الصحة ووقاية المجتمع – MOHAP UAE (@mohapuae) December 1, 2021

وشددت الوزارة على أهمية أخذ اللقاح والحصول أيضاً على الجرعة الداعمة، حيث تساهم التطعيمات في رفع المناعة والوقاية من الأعراض الشديدة والوفيات، خاصة في ظل المتحورات.

من جهة أخرى، أعلنت الوزارة أنها قامت بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية على المستوى الوطني بتحديث بروتوكول ”المرور الأخضر“ لتطبيق ”الحصن“، الذي سيجري العمل به ابتداء من 5 ديسمبر/كانون الثاني الجاري.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، يتضمن التحديث تخفيض مدة تفعيل اللون الأخضر في تطبيق الحصن إلى 14 يوما بدلا من 30 يوما الحالية، بعد استلام نتيجة PCR المخبرية.

وبناء على التحديث الجديد، سيتغير لون تطبيق الحصن من الأخضر إلى الرمادي عند انتهاء المدة المعتمدة، على أن يتم تفعيله لمدة 14 يوما أخرى عند استلام نتيجة فحص PCR جديدة.

وجاء قرار التحديث بهدف تكثيف الفحوصات الاستباقية لتعزيز الجهود الوطنية المبذولة في مرحلة التعافي في الإمارات، والتصدي لأي متحور لفيروس كوفيد 19، ولضمان حركة التنقل والسياحة الآمنة في جميع مناطق الدولة.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد دعت، الأربعاء، إلى البقاء ”في حالة يقظة“ مع ظهور المتحور الجديد لفيروس كورونا ”أوميكرون“.

وأكدت المنظمة، في تصريحات على لسان مسؤول فيها، أنها تعمل مع الخبراء في جميع أنحاء العالم لتحديد تأثير أوميكرون على انتقال العدوى وشدة المرض.

وشدد المسؤول على ضرورة أن ”يستمر الناس في ارتداء الكمامة والالتزام بقواعد التباعد والنظافة الشخصية حتى عند تلقي التطعيم“.