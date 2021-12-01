الصحة العالمية: لا دليل على تراجع اللقاحات بسبب أوميكرون وعلى الدول اليقظة

دعت منظمة الصحة العالمية يوم الأربعاء، إلى البقاء ”في حالة يقظة“ مع ظهور المتحور الجديد لفيروس كورونا الذي أطلق عليه اسم ”أوميكرون“.

وأكدت المنظمة في تصريحات على لسان مسؤول فيها، بأنها تعمل مع الخبراء في جميع أنحاء العالم، لتحديد تأثير أوميكرون على انتقال العدوى وشدة المرض.

وشدد المسؤول على ضرورة أن ”يستمر الناس في ارتداء الكمامة والالتزام بقواعد التباعد والنظافة الشخصية حتى عند تلقي التطعيم“.

وأضاف أنه ”لا دليل على تراجع فاعلية اللقاحات بسبب المتحور الجديد أوميكرون“.

واعتبر أن ”بعض متحورات فيروس كورونا تنطوي على خطر متزايد لانتشار العدوى، في حين أن ”أوميكرون يثير حالة من الذعر في المجتمعات بسبب عدم اليقين المحيط به“.

وتابع المسؤول قائلا: ”لا سبب لدينا للاعتقاد بأن فترة حضانة أوميكرون تختلف عن أي متحورات أخرى لفيروس كورونا“، معلنا بأنه ”تم رصد أكثر من 40 تحورا مرتبطا بسلالة أوميكرون“.

وزاد: ”إذا لم نتوصل لأدلة كافية حول اختلاف أوميكرون عن المتحورات الأخرى فلن نكون قادرين على الإجابة على الأسئلة المتعلقة به“.

ورجح أن ”تكون 24 دولة سجلت حالات إصابة بالمتحور أوميكرون حتى الآن“، فيما أشار إلى أن ”البيانات الأولية تظهر أن اختبارات الكشف عن كوفيد-19 الحالية لم تتأثر كثيرا بأوميكرون“.

وأكد مسؤول منظمة الصحة العالمية عدم وجود ”حاجة لتطوير لقاح جديد حيث إن منتجي اللقاحات يحتاجون فقط إلى إجراء تعديلات بسيطة على اللقاحات الحالية“.

وبين أن ”هناك الكثير من الأدوات لمنع انتشار المتحور أوميكرون“.

وفي الوقت الذي طالب فيه المسؤول الدول بتكثيف الرصد الصحي للكشف المبكر عن المتحور الجديد، أكد أن أوروبا أصبحت مركزا لتفشي الجائحة، حيث أصبح المتحور دلتا المتحور السائد في أوروبا.

وفي سياق متصل، قال المسؤول إن ”الدول الأقل دخلا ومتوسطة الدخل لديها أقل معدلات تطعيم ضد كوفيد-19″، معربا عن تفهمه لـ“الضغوط التي تواجهها الحكومات والمجتمعات في إيجاد توازن بين الحفاظ على نشاط الاقتصاد والتخفيف من مخاطر الجائحة“.

وأشار إلى أن ”عدم المساواة في توزيع اللقاحات ما زال من أكثر الأسباب مدعاة للقلق في المواجهة مع الجائحة“.

ولفت إلى أن ”نسبة من تلقوا التطعيم لم تصل إلى 10% في سبع دول بمنطقة شرق البحر المتوسط“.

وقال المسؤول بمنظمة الصحة العالمية إن ”بعض المؤشرات المبكرة تبين أن معظم الإصابات بالمتحور أوميكرون بسيطة ولا توجد حالات خطيرة“.

وفي إطار مختلف أوضح المسؤول، أن ”جمعية الصحة العالمية وافقت اليوم على بدء عملية لصياغة اتفاق لتعزيز الوقاية من الأوبئة“.